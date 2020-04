Jefe del “Task Force” médico ordenó distribución de las primeras 500 Covid-19

El director del “Task Force” médico, doctor Segundo Rodríguez fue la persona que ordenó la redistribución de las primeras 500 pruebas COVID-19, según surgió el martes de una vista pública de la Comisión de Salud.

El testimonio que ofreció Adil Rosa Rivera, ayudante especial de la entonces secretaria de Salud, doctora Concepción Quiñones de Longo, dijo bajo juramento que obvió la directriz de su jefa y acogió una orden del doctor Segundo Rodríguez para redistribuir las 500 pruebas de COVID-19.

“Las instrucciones vinieron del doctor Segundo Rodríguez”, expuso la deponente.

Mencionó la deponente que Quiñones de Longo no puso nada por escrito.

La tercera deponente en la vista pública de la Comisión de Salud que investiga el proceso de compra de un millón de pruebas de COVID-19, Rosa Rivera, fue señalada por las primeras dos deponentes Graciela Malavé y Mariel Rivera Rivera, como que fue quien ordenó el proceso de compra de las pruebas de la compañía APEX.

Rosa Rivera estuvo acompañada por el abogado Ángel Triana. Rosa Rivera, quien es empleada de carrera en el Departamento de la Familia, fungió como ayudante del secretario del Departamento del Trabajo y luego pasó como ayudante especial en el Departamento de Salud.

Dentro del Departamento de Salud fungió como secretaria auxiliar hasta el 15 de abril de 2020 cuando regresa a su puesto de carrera en Familia.

Explicó que a la llegada del doctor Lorenzo González Feliciano, firmó una carta de renuncia, que posteriormente fue aceptada por el secretario. Aseguró que supervisa los contratos, entre ellos, algunos de Manpower.

Sobre la doctora Concepción Quiñones de Longo, Rosa Rivera se refirió como “una persona seria”. Cuestionada sobre si Quiñones de Longo sería capaz de mentir, dijo que “no puedo decir eso”.

Explicó que, durante los procesos de compra, se deben tener mínimo 3 cotizaciones. “Ella no lo recordará, pero nos indicó que tiene que enviar los documentos”, dijo Rosa Rivera.

"La responsabilidad es de usted porque usted es la encargada de compra. No me puede decir que no lo sabe”, le increpó el representante Juan Oscar Morales.

“El área hasta dónde llega mi función, los procesos se subdividen, mi responsabilidad era llegar hasta ese momento. El proceso fiscal se cumplió a cabalidad”, contestó Rosa Rivera.

Cuestionada sobre si conocía el reglamento sobre compras, la deponente contestó: “eso no me toca a mí”.

“Se supone que el reglamento usted lo conoce”, le dijo el presidente de la Comisión.

Posteriormente, le indicó que existen roses en su testimonio. “La actitud que está asumiendo, Adil, no es la mejor y usted trajo a un abogado, consulte con él”, añadió Morales. “Necesitamos respuestas concretas”, añadió.

Pendiente a Telemundopr.com para la ampliación de esta historia.

