Jenniffer González anuncia aprobación de $28.9 millones en fondos federales

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció este viernes, la aprobación de $28,962,952 en fondos federales asignados por diversas oficinas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y del Departamento de Transportación federal (DOT, por sus siglas en inglés) para servicios de salud, cuidado a niños, investigaciones e infraestructura.

La Administración de Niños y Familias/Oficina de Head Start de HHS asignó $1,033,626 en fondos federales al Municipio de Patillas dentro de la categoría de servicios sociales para Head Start.

Del mismo modo, HHS asignó varias partidas de fondos a Centros Head Start y Early Head Start bajo los fondos de Asistencia por Desastre en la categoría de servicios sociales.

Mientras, surgen nuevos nombres para nominación directa en los comicios donde se elegirán a los cabilderos por la estadidad.

Como parte de esta asignación, el Municipio de Mayagüez recibirá 12,690,039 dólares; el Departamento de la Familia recibirá 402,920 dólares y el Municipio de San German recibirá 4,002,737 dólares. Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

Lee aquí: Jenniffer González renuncia a la presidencia del Partido Republicano

Como parte de los fondos asignados por HHS por parte de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/CDC-CPR Center for Preparedness and Response (TP), el Departamento de Salud de Puerto Rico recibirá 6,613,160 dólares para servicios de salud de emergencia de salud pública (PHEP por sus siglas en inglés).

El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico recibirá 1,396,785 dólares del CDC/CDC-NCHHSTP National Center for Chronic Diseases Prevention & Health Promotion (DP) para el proyecto “Puerto Rico Cancer Prevention and Control Programs and Coordinating Center”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/Research-CDC- NCEZID National Center for Zoonotic, Vector-Borne, And Enteric Diseases (CK) asignaron 2,679,551 dólares al Departamento de Salud de Puerto Rico para el programa CDC-RFA-CK19-1904.NU50 2019 Epidemiology and Laboratory Capacity (ELC) for Preve.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales asignó 126,134 dólares a la Universidad Central del Caribe para un proyecto de investigación piloto: “SCAMP3 as a regulator of EGFR/STAT3 axis in triple-negative breast cancer” bajo el programa de investigaciones en Farmacología, Fisiología y Química Biológica.

Por otra parte, el Departamento de Transportación federal (DOT, por sus siglas en inglés) bajo el la Administración Federal de Aviación asignó 9,387,974 dólares al Aeropuerto Luis Muñoz Marín para reparaciones en la pista. De estos fondos 2,816,392 dólares son parte de los fondos asignados por la emergencia del COVID-19.