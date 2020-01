Jenniffer González anuncian $25.8 millones fondos federales

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el viernes nuevas aprobaciones de fondos por parte de agencias federales que suman 25 millones 880 mil 665 dólares dirigidos a programas de cuidados de salud, desarrollo de la niñez y hasta para promover la autosuficiencia.

La funcionaria detalló en declaraciones escritas que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) asignó 150,247 dólares a cinco municipios en la isla para el programa de Autosuficiencia Familiar (FSS por sus siglas en inglés). Este programa permite a las familias asistidas por HUD aumentar sus ingresos y reducir su dependencia de la asistencia social y los subsidios de alquiler.

Los municipios que se beneficiarán de esta asignación son Juana Díaz que recibirá 24,680 dólares; San Germán con 56,816 dólares; San Juan con 25,387 dólares; Bayamón con 28,324 dólares y Ponce con 15,040 dólares.

Según González Colón, el secretario de HUD, Ben Carson, destacó que este año el 90 por ciento de las 700 autoridad públicas que se beneficiaron de estos fondos alrededor de la nación, están ubicadas en las Zonas de Oportunidad que son producto de la Reforma Contributiva federal del 2017 que incluyó a Puerto Rico. Las Zonas de Oportunidad promueven inversiones a largo plazo en comunidades de bajos ingresos.

Mientras, la funcionaria indicó que la Oficina de Head Start de la Administración de Familias y Niños del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) asignó al Programa de Head Start del Municipio de Mayagüez 4 millones 099 mil 450 dólares y 6 millones 897 mil 384 dólares al del Municipio de Ponce; para el programa de Head Start y Early Head Start del Municipio de Caguas se asignó 6 millones 396 mil 235 dólares y para el programa de Early Head Start del Municipio de Dorado se aprobaron 601,176 dólares.

Dentro del programa de Asistencia por Desastres a los Centros Head Start cuyos fondos provienen de la Ley Bipartita de Presupuesto del 2018, al Municipio de Dorado se le asignó 361,125 dólares, según indicó la también expresidenta de la Cámara de Representantes en la isla.

La Oficina para la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del HHS asignó al programa de Servicios Maternos y Salud Infantil del Departamento de Salud de Puerto Rico la cantidad de 1 millón 255 mil 615 dólares.

Por último, González Colón dijo que el HRSA bajo el programa de Centros 330 de Salud, asignó a COSMMA Inc. en Cidra 2 millones 145 mil 369 dólares; al Prymed Medical Care, Inc. de Ciales 1 millón 020 mil 853 dólares; y el Migrant Health Center, Western Region, Inc de Mayagüez recibirá 2 millones 953 mil 211 dólares.

