Jenniffer González arremete contra secretaria de Corrección

La comisionada residente Jenniffer González Colón arremetió este jueves contra la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón por su desempeño en la agencia.

“Yo creo que la secretaria de Corrección anda más pendiente a ser funcionaria de colegio del gobernador en la campaña primarista que atender sus deberes ministeriales”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

Sobre el caso del convicto Hermes Ávila Vázquez, quien habría asesinado a una mujer luego de ser excarcelado por supuesta paraplejia, la comisionada señaló que hay muchas deficiencias en Corrección.

“Yo creo que hay muchas deficiencias en el Departamento de Corrección. Hay quienes mencionan que pudo haber sido un error procesal. Yo no creo que una persona que tiene un vasto historial delictivo, con casos de asesinato, degollando mujeres, un asesino en serie, burle de la manera más fácil al Departamento de Corrección en evaluaciones psicológicas, en evaluaciones sociales, en si es parapléjico o no, que se le otorguen un pase a través de una ley que no provee para darle un pase a personas que no sean personas, que estén desahuciadas, que le queden seis meses o menos de vida y este no es su caso. O sea que cualquier persona puede mañana burlar todo un andamiaje, todo un proceso en el Departamento de Corrección y salir a la libre comunidad. Esa muerte no debió haber ocurrido porque este individuo debió haber estado preso, no por desvío, no en las casitas, debió haber estado preso”, añadió.

González Colón sostuvo que la visión de la secretaria Escobar Pabón sobre la agencia que dirige no es la correcta.

“Yo creo que, si la visión del Departamento de Corrección y Rehabilitación incluye rehabilitación, la realidad es que la mayoría de nuestros confinados en Puerto Rico no está rehabilitado ni se le prevén las herramientas para rehabilitar a la mayor parte de su matrícula. Así que yo creo que en lo que a mí respecta, no coincido con todas las cosas que vemos de muertes de presos, de reclusos en prisión, de que no vemos los programas de rehabilitación, excepto dos o tres o el cuarto año, cuando debe ser mucho más que eso, sin hablar de la atención médica”, dijo la también comisionada residente.

Criticó, además, el anuncio de una investigación administrativa sobre el proceso que permitió la salida del convicto Hermes Ávila Vázquez.

“¿Cuántas investigaciones el gobierno no hace todos los días por casos que vemos en el Departamento de la Familia y el Departamento de Corrección? Démosle seguimiento a todas las investigaciones que se han lanzado en cada una de las agencias. ¿Qué hay un error, en qué terminan? ¿Qué consecuencias hay? Yo creo que, en el gobierno, en todo gobierno tienen que haber consecuencias y tienen que haber métricas para evaluar rendición de cuenta. Y eso no existe en el gobierno”, afirmó González Colón.

Finalmente, sobre las expresiones del secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, de que va a esperar por la investigación administrativa, la comisionada residente entiende que ya el Departamento de Justicia comenzó la investigación del incidente, a pesar de las expresiones públicas del secretario.

