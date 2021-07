Jenniffer González dice estar preocupada con “la estrategia de obstaculizar” los nombramientos del gobernador

La comisionada residente en Washington, Jennifer González Colón se expresó el lunes, preocupada por lo que calificó como “una estrategia de la Asamblea Legislativa para limitar la movilidad del Gobierno”, en referencia al manejo de los nombramientos.

“Eso es bien peligroso, porque lo que hace es atrasar y frenar el que las ayudas lleguen, el que se puedan tramitar los procesos. ¿Por qué? Porque cuando un secretario no está confirmado todas las expectativas están en que pudiera ser o pudiera no ser o se pudieran revertir”, dijo la comisionada residente en conferencia de prensa.

“Y otra cosa es que tú tienes personas que están probadas, que han sido nombrados y han sido confirmados para puestos previos, que han pasado por el crisol público como es el caso del ingeniero Larry Seilhamer (que fue colgado su nombramiento como secretario de Estado en la Cámara de Representantes), el caso de Omar Marrero (ahora secretario de Estado) y de otro profesionales. ¿Cuánto tiempo estuvimos para que confirmaran al secretario de Salud en medio de una crisis? Si no fuera porque hubo un llamado público, no se confirma”, añadió.

Para González Colón, el nombramiento de secretario de Estado es importante, por lo que espera que en la próxima sesión legislativa su nombramiento sea atendido con premura.

“Y yo no veo esa disposición y no estoy viendo ese trabajo. Me parece que ya con la experiencia del ingeniero Larry Seilhamer que fue víctima de un chantaje político y de unas prebendas en la Legislatura, yo creo que eso no es lo que Puerto Rico espera. Porque evidentemente, llama a tratar de obstaculizar la obra del gobernador”, sostuvo.

Las expresiones de la comisionada residente se dieron como parte de un llamado a la Asamblea Legislativa para que confirmen como secretario de Estado Omar Marrero Díaz.

De los nombramientos sometidos por el gobernador en la sesión ordinaria que culminó el pasado mes de junio, se colgaron, además de Seilhamer Rodríguez, la segunda candidata a secretaria de Educación, Magali Rivera Rivera; el candidato a contralor, Manuel Torres Nieves y el comisionado del Cuerpo de Bomberos, Javish Collazo Fernández.

