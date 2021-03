Jenniffer González dice que movida de estatus del PPD “es una mogolla”

La comisionada residente, Jenniffer González Colón catalogó el jueves como una mogolla el plan del Partido Popular Democrático (PPD) para enmendar el proyecto de estatus de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez.

“Yo creo que es una muestra más del enredo de espíritu que tiene el liderato del Partido Popular, vienen más de 20, 30, 40 años hablando de las enmiendas Vizcarrondo, vienen hablando del desarrollo de ELA fuera de la cláusula territorial y ahora quieren que sea dentro de la cláusula territorial pero no están seguros si lo quieren fuera de la cláusula territorial. Me parece que es una mogolla ideológica lo que hay en el seno del Partido Popular al punto de que ellos mismos acaban de decir que no están 100 por ciento de acuerdo con el proyecto radicado por la congresista Nydia Velázquez”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

Lo catalogó de colonialista y antidemocrático.

“Ellos no respaldan la medida tal y como está redactada. Están hablando de crear un comité de trabajo para darle enmiendas a ese proyecto por lo que no es vinculante… lo que nosotros realizamos sí es un proyecto vinculante”, añadió.

Expuso que “el liderato del Partido Popular una vez más, resbala en el bache de la colonia trayendo ideas de ELA’s mejorados que no pueden estar fuera de la cláusula territorial. Así que, si van a enmendar ese proyecto para incluir ELA como está, significa que no vamos a resolver el problema de estatus nunca”.

El presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago rechazó que la resolución aprobada por la Junta de Gobierno de esa colectividad sobre el estatus sea una movida para no hacer nada.

