Jenniffer González: “El contrato de LUMA debe cancelarse”

La comisionada residente, Jenniffer González, dijo este viernes que el contrato del consorcio LUMA Energy debe cancelase. Esto ante reclamos del servicio deficiente de la compañía y los constantes apagones en Puerto Rico.

“El contrato de LUMA debe cancelarse”, dijo González en un Facebook Live.

“La verdad es que LUMA no ha sido efectivo en mantener a nuestra ciudadanía con un buen sistema de electricidad, y yo se que venimos arrastrando deficiencia de décadas y de años y falta de mantenimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ya ha pasado casi un año y no vemos mejoría y todos los días tenemos un apagón distinto y hay una excusa distinta. El tiempo de demora en las reparaciones, en las averías, si es falta de personal, ¿por qué la poda no está al día? Hay tantas interrogantes", añadió.

"No podemos pretender que tengamos una compañía que ni siquiera sabe cómo manejar una avería", agregó la comisionada residente.

Además, solicitó al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, que intervenga y evalúe el contrato.

El jueves, el gobernador Pedro Pierluisi emitió declaraciones escritas reaccionando a los constantes apagones que se han registrado en Puerto Rico en los pasados días.

"No estoy satisfecho con el desempeño de Luma. Para mí es obvio que tiene que hacer cambios en su plan de ejecución para mejorar significativamente el servicio que le está ofreciendo a nuestro pueblo. Aunque reconozco que la red eléctrica que tenemos es frágil y obsoleta, es responsabilidad de Luma operarla bajo el estado crítico y de emergencia en el que se encuentra", sostuvo el gobernador, quien hasta el momento, no se había manifestado descontento con la labor del consorcio y aseguraba que el gobierno estaba fiscalizando las operaciones.

"Por otro lado, Luma tiene que acelerar los proyectos de reconstrucción de la red que están pendientes, conseguir la aprobación de FEMA y COR3 y utilizar los recursos que tiene disponibles de manera efectiva para asuntos esenciales como el manejo de la vegetación en las principales líneas de transmisión y el cambio de piezas indispensables en la red de transmisión. A un año y tres meses de asumir el control de la red eléctrica, no hay espacio o tolerancia para excusas o lamentos", añadió.

Pierluisi reclamó, además, que siempre que ocurra una interrupción eléctrica, tanto Luma como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las plantas generatrices privadas actúen con el mayor sentido de urgencia para restaurar el servicio.

Exigen fiscalización y hasta la cancelación del contrato.