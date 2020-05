Jenniffer González entre los 10 congresistas que más trabajan en iniciativas bipartitas

Por tercer año consecutivo la comisionada residente, Jenniffer González Colón, fue reconocida por ser una de las congresistas con mayor disposición a trabajar en equipo, trascendió el domingo.

El Centro Lugar y la Escuela McCourt de Política Pública de la Universidad de Georgetown posicionaron a la comisionada residente como la congresista número 9 de 437 miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que mejor trabaja fuera de líneas partidistas, en su informe de Índice de Bipartidismo del Congreso.

“Como legisladora en Puerto Rico, procuré en el mayor de los casos el consenso entre mis colegas trabajando fuera de líneas partidistas, siempre teniendo el bienestar de nuestra isla como norte. Esa costumbre define mi trabajo. Siempre buscar respaldo e iniciativas más allá de las líneas político partidistas. Para eso se requiere disciplina, trabajo en equipo y disposición genuina de trabajar. Es así como me he ganado el respeto de mis colegas buscando unión de voluntades para impulsar las causas de nuestra isla. A mi no hay quien me detenga cuando de trabajar en equipo por Puerto Rico se trata”, expresó González Colón en comunicación escrita.

González Colón mencionó que en su primer año como congresista (2017), ocupó el puesto número 19; como promedio del Congreso 115 (los años 2017 y 2018) ocupó el puesto número 22. Ahora, en su tercer año como congresista y al comienzo del Congreso 116, ascendió al puesto número 9 superando a cientos de congresistas, algunos con más años en el Congreso. Para este año, de los primeros 10 congresistas que trabajan de manera bipartita 7 son republicanos.

El Índice de Bipartidismo mide con qué frecuencia un miembro del Congreso presenta proyectos de ley que logran atraer a copatrocinadores de miembros del otro partido, y con qué frecuencia copatrocinan un proyecto de ley presentado por el otro partido.

Los autores del informe explicaron que el índice excluye resoluciones no vinculantes y proyectos de ley ceremoniales. Se basa en una fórmula aplicada uniformemente a todos los miembros. No se hacen juicios subjetivos sobre miembros individuales o proyectos de ley. El Índice sirve como un recurso crítico para los votantes y los medios de comunicación y, según esperan sus patrocinadores, alienta a los legisladores a ser más bipartidistas al redactar o copatrocinar legislación.

Los puntajes publicados cubren la actividad de patrocinio y copatrocinio (autoría o coautoría) durante el año calendario 2019. A fines de 2020, cuando el Congreso 116 llegue a su fin, se publicarán los puntajes finales del Índice Bipartidista para todo el Congreso.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.