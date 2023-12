Jenniffer González oficializa su candidatura a la gobernación

La comisionada residente Jenniffer González Colón ofializará este domingo su candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en un evento convocado frente a la casa de José Celso Barbosa en Bayamón.

El exsecretario de Estado, Elmer Román, buscará ser su compañero de papeleta.

Román se enfrentaría en primarias al senador William Villafañe y al representante José “Quiquito” Meléndez.

Fue el pasado 27 de septiembre que la expresidenta de la Cámara de Representantes confirmó en un mensaje televisado, que retaría al gobernador Pedro Pierluisi en primarias.

Dicen que no va a debatir porque luego de las primarias tienen que reforzar el PNP.

"Ante los retos históricos y ante tu reclamo continuo, he tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico", sostuvo González Colón.

Dijo, además, que "Puerto Rico va por mal camino", destacando la posibilidad de perder fondos federales por no utilizarlos, la "gran decepción de LUMA", la crisis de salud y los problemas en el sistema de educación, así como de permisos.

"No me puedo quedar callada y mucho menos, no actuar", dijo.

Este será el tercer cuatrienio consecutivo en el que el PNP tendrá primarias para la gobernación.