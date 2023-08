Jesús Manuel Ortiz pide diálogo con el gobernador sobre nombramiento del presidente de la CEE

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, manifestó su rechazo el lunes ante el nombramiento por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, del juez Jorge Rivera Rueda como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por lo que le solicitó el diálogo.

“Lo que no puede pasar y voy a aprovechar este momento también para hacer un llamado el gobernador. El gobernador tiene que sentarse dialogar de buena fe. Y el gobernador tiene que entender que el hecho de que tenga, y su partido, una mayoría que le da la posibilidad de gobernar, eso no significa que son dueños y señores del proceso de mejorar el sistema electoral”, dijo Ortiz González en rueda de prensa.

“Aquí tenemos una Comisión sin un presidente, sin una presidenta en propiedad, en un momento en que se están tomando decisiones sobre el ciclo electoral que se acerca. Y mi llamado es a que se sienten negociar con seriedad. Ese nombramiento que hizo recientemente, no es un nombramiento serio, una persona que ya ha sido rechazada dos veces, que sabían que no tenía el aval de los comisionados electorales, ni lo tuvo en la Asamblea Legislativa, es una demostración de que no han tomado en serio, las enmiendas y la atención al sistema electoral. Así que, las puertas están abiertas para dialogar, pero tiene que haber del lado de allá, me refiero al PNP y al gobernador Pierluisi, un deseo genuino de atender los temas electorales que son importantes”, añadió.

Luis Pabón Roca y Carlos Díaz Olivo analizan.

Más temprano, el presidente del PPD) anunció que logró concretar acuerdos con los Presidentes de Cámara y Senado en torno al PC 1822, que contiene enmiendas al Código Electoral.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez expresó que como parte del acuerdo la Cámara solo concurrirá con la aprobación del PC 1822 si el proyecto incluye enmiendas producto de acuerdos con el presidente de la colectividad.

En relación a las sanciones, asegura que el representante Tatito Hernández no se quedará con el golpe.

Mientras, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, expresó que el PC 1822 será analizado a la luz de la determinación de la Junta de Gobierno del PPD, que pone en manos del presidente de la colectividad, en coordinación con los cuerpos legislativos, cualquier negociación de enmiendas.

Ortiz González continuó diciendo que a raíz del entendido alcanzado, deja sin efecto las medidas disciplinarias impuestas el pasado 23 de agosto y la convocatoria del Consejo General del próximo 10 de septiembre.