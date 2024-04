JGo alega que intentaron sobornarla para que no buscara la gobernación

La comisionada residente en Washington y aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, alegó este miércoles que intentaron sobornarla para que no retara al gobernador, Pedro Pierluisi.

"¡Ay, bendito! Me han hecho acercamientos de todo tipo en el pasado para que no corriera.... Hay gente que está acostumbrada a que con dinero lo resuelven todo. Yo estoy acostumbrada a que los valores no se venden", dijo la comisionada residente en entrevista con WKAQ 580 AM.

"Esto yo lo he dicho, pero además de eso, ellos mismo con sus expresiones lo manifiestan. ¿Cuántas veces han dicho que la primaria es innecesaria? Que aquello y que lo otro. La realidad es que la ley permite que el pueblo escoja sus líderes. Hay personas que creen que porque ostentan un cargo electivo, esto es de por vida, y que los cargos le pertenecen. Gracias a Dios que hay primarias", añadió.

No obstante, la comisionada no reveló quiénes le habrían hecho estos alegados acercamientos.

Fue el pasado 27 de septiembre del 2023 cuando González Colón confirmó que buscaría la silla en La Fortaleza. Este será el tercer cuatrienio consecutivo en el que el PNP tendrá primarias para la gobernación.

Las primarias se llevarán a cabo el 2 de junio.