JGo | Fondos federales podrían estar en riesgo por dilación en confirmaciones en el Senado

La comisionada residente Jenniffer González Colón dijo el lunes, que ante la dilación en el proceso de confirmación en la Legislatura, fondos federales, por ejemplo, en el Departamento de Educación, podrían ponerse en riesgo.

“Riesgo hay en junio de este año, me parece que hay una fecha para utilizar estos fondos que no se hayan utilizado en los pasados dos años y el gobernador firmó un acuerdo con el tercer grupo el third party para manejar estos fondos. Pero si, no tanto porque no haya un secretario, pero evidentemente a nivel nacional cuando tú quieres buscar un wavier, por ejemplo, para extender la utilización de esos fondos o para que te den flexibilidad en otras cosas, al tú no tener una cabeza, un funcionario en propiedad le resta y es una agencia que de por sí está en una sindicatura con este third party lo ponen en riesgo”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

En cinco meses, cuatro personas han estado al frente de la agencia.

“Yo exhorto a la Legislatura hay unos jefes de agencia que son medulares en el gobierno. El secretario de Salud vino a ser confirmado hace poco cuando hay una pandemia, no han confirmado todavía a un secretario de Educación y cuelgan las personas nominadas por el gobernador que estamos en el segundo o tercer nombramiento”, añadió.

“Ver que esos funcionarios no han sido confirmados sin que haya objeciones de contenido contra ellos, es muy peligroso jugar a la política chiquita con funcionarios de este nivel”, culminó.

Las expresiones de la comisionada residente se dieron luego de su participación en el foro: Oportunidades de fondos locales y federales de la Asociación Hecho en Puerto Rico.

La comisionada residente habla en De Frente con Jay.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.