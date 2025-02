JGo ha estado más tiempo “viajando y de pachanga” que gobernando, dice Dalmau

El excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, lanzó duras críticas contra la administración de la gobernadora Jennifer González Colón, asegurando que en sus primeros dos meses en el cargo han demostrado falta de liderazgo y dirección.

Para Dalmau, la primera ejecutiva ha estado más tiempo "viajando y de pachanga".

"Lo que está es de fiesta. Mientras tanto, el 50% de los nombramientos no se han hecho. Mientras tanto, aquí están amenazados millones en fondos federales. Mientras tanto, vemos que la Junta de Control Fiscal continúa con medidas penalizantes, y parecería ser que Jenniffer González quería ser gobernadora, pero no quería gobernador", sostuvo en entrevista con WKAQ 580 AM.

Dice que está gobernando con lo que "se jactaban que iban a combatir" en la campaña.

Uno de los temas que generó mayor indignación en el líder del PIP fue la reciente destitución de Nino Correa como comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), quien demostró su capacidad al liderar el rescate exitoso de un turista extraviado en El Yunque. "El mérito, la capacidad y la eficiencia de personas no se valoran, y sin embargo, se acomodan personas que tiran la toalla como el caso de La Parguera....manga por hombro", afirmó.

El excandidato también criticó los errores en la comunicación interna del gobierno, señalando la reciente confusión sobre la designación de la Procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez. Según Dalmau, este episodio evidencia la falta de coordinación entre la gobernadora y el Senado, lo que afecta la eficiencia gubernamental.

Aunque dice estar enfocado en fortalecer su partido.

"No se hablan (la gobernadora y la legislatura). Ahí no se hablan. Tú lo puedes ver cuando designan al juez Rosado Colomer y a las horas lo tienen que retirar. Es decir, que no habían consultado si ese nombramiento contaba con los votos o el apoyo de la delegación de mayoría de la administración del PNP. Ahora, entonces, viene un desfase de comunicación donde se dice originalmente que se había nombrado a la procuradora interina, luego es que se ha notificado al Senado para que el Senado entonces apruebe una resolución para extender el interinato.....Lo que estamos viendo es un gobierno sin un norte definido, sin un mapa de ruta. Insisto, quería ganar la gobernación, pero no quería gobernar", agregó.

En cuanto a la crisis energética, Dalmau recordó que, durante la campaña, González prometió eliminar el contrato de LUMA Energy, pero ahora mantiene una postura ambigua.

"Estuve en contra de la Junta y de PROMESA", recordó.

"Ella siempre tiene una moción de posposición para no tener que ejecutar. Ella había dicho en la primaria que iba a eliminar el contrato con Luma. Después de la primaria dijo que había que pensar eso de Luma, después dijo que nombraría un zar de la energía. Sin embargo, la realidad es que no ha habido acercamientos con los conocedores del sistema energético, personas que han manejado el proceso de quiebra de la AEE, el licenciado Rolando Emanueli y equipos de trabajo del Colegio de Abogados, los que son los ingenieros energéticos del Recinto Universitario de Mayagüez, todos han hecho propuestas alternas para fortalecer lo que puede ser energía renovable, restablecer un sistema de gobernanza energética robusto, accesible", criticó.

Por otro lado, señaló el impacto de posibles despidos en el gobierno federal, un punto de preocupación para Dalmau, quien recordó que en Puerto Rico hay aproximadamente 13,000 empleados federales que podrían verse afectados por recortes en Washington. Señaló que la gobernadora, a pesar de su cercanía con el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, no ha tomado medidas para proteger a los trabajadores de la Isla.

Por último, Dalmau reafirmó la importancia de fortalecer la alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y otros sectores.