JGo insiste que AEE no ha sometido plan para el desembolso de $9,600 millones

La comisionada residente Jenniffer González Colón insistió el martes, en que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no ha sometido el plan de trabajo para que FEMA desembolse los 9,600 millones de dólares para la reconstrucción energética de Puerto Rico.

“Es correcto que ha hecho la radicación de 74 proyectos que creo que son para grants, verdad, limitado. Pero una cosa es someter un grant de un proyectito y otra cosa es someter el scroll of work, o sea, todo el plan de uso de los 9,600 millones de dólares que emitió FEMA para que pueda haber desembolso”, dijo González Colón en un Facebook live.

Ofreció declaraciones tras firmar el proyecto de aumento de salario mínimo.

“La realidad es que este dinero ha estado disponible desde el año pasado, FEMA tiene el dinero en la cuenta esperando que la Autoridad de Energía Eléctrica rinda en qué van a gastar los fondos. En qué transformadores, en qué breakers, en qué convertidores, en qué calderas van a invertir ese dinero. Y al día de hoy, son las cinco y cincuenta y ocho, tal como dije ayer, han radicado cero score of work por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la autoridad que tiene que someterlos. Cero. Una cosa es someter 74 proyectos para que sean preautorizados, pero eso no es para el desembolso, eso es para empezar y sea un scroll of work al final. Hoy, no hay radicado en FEMA un plan de trabajo para los 9,600 millones de dólares. No lo digo yo, lo dice el propio director de FEMA en Puerto Rico (José Baquero). Y los números están en la página de FEMA”, añadió.

Asimismo, hizo un llamado para que tanto la AEE como LUMA Energy dejen de echarse la culpa por las fallas energéticas que han ocurrido en las últimas semanas.

Funcionarios de la agencia no acudieron a importante reunión para atender la crisis de nuestro sistema de energía eléctrica.

“Basta de que Autoridad tenga excusas todos los días de que se salió una caldera, de que no se le dio mantenimiento, de que no tenemos capacidad degeneración. En el 2012 había más demanda de energía y más generación de energía que ahora, que es mucho menos y que la Autoridad no da abasto”, señaló González Colón.

Asimismo, criticó el propuesto aumento de luz solicitado por LUMA Energy al Negociado de Energía por las “pérdidas” incurridas por los apagones.

“La preocupación es que cómo la gente está sin luz, se llevan la luz cada tres horas, cada una hora, en todos los pueblos de Puerto Rico en los famosos relevos de carga y después te dicen que te van a aumentar la tarifa para pagar los apagones. Eso para mi está demás y estoy en contra del aumento de LUMA de la factura de luz. Estoy a favor de que se termine de utilizar los 9,600 millones de dólares para el sistema eléctrico. ¡Para eso yo busqué los chavos aquí en el Congreso!”, dijo González Colón.

Sostuvo que la AEE tiene la oportunidad de pedirle su ayuda para intervenir ante la Junta de Control Fiscal, por ejemplo, para agilizar los procesos.

“Yo exhorto a la Autoridad de Energía Eléctrica a que no se escondan, que hablen con la verdad, y diga qué necesitan. Si es que tengo que intervenir ante la Junta de Control Fiscal para que se le asigne un presupuesto para el mantenimiento de las plantas -no lo han hecho, no lo han pedido- estamos disponibles para ayudar. Si hay que hacer una coordinación con la Agencia de Ambiente Federal (EPA), estoy disponible, espero intervenir… te digo, no traten de meterme un paquete a mi o de hablar mentiras porque los números están ahí y yo espero que le podamos resolver que Puerto Rico tenga una empresa que pueda resolver y que no haya tantos apagones”, concluyó al decir que “no fueron a mi reunión de ayer, pero me van a tener que ver la cara y contestarle al pueblo de Puerto Rico”.

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo que la información vertida por la comisionada residente sobre la supuesta inacción de la Autoridad de Energía Eléctrica en someter información que le allegara a fondos aprobados para atender asuntos de generación energética no es correcta.

“Aparentemente no le dieron la información correcta a la comisionada residente”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Pierluisi Urrutia dio los detalles de los proyectos que la AEE sometió para que el Negociado de Energía los apruebe.

Estos son: 107 proyectos sometidos por la AEE/LUMA para un total de 4.407.32 millones de dólares: 65 proyectos, 1,240.77 millones de dólares aprobados vía Resolución y Orden del Negociado el 8 de junio de 2021; 28 proyectos 1,789.58 mil millones de dólares aprobados vía Resolución y Orden del Negociado el 20 de agosto de 2021; 14 proyectos, 1,376.97 mil millones de dólares aprobados vía Resolución y Orden del Negociado el 8 de septiembre de 2021. Esto significa que ya se comenzó la ingeniería y arquitectura de estos 107 proyectos. Estos proyectos son de transmisión y distribución, generación, represas y edificios. El total de proyectos suma unos 1,910 millones de dólares. Ya estos 74 provectos fueron aprobados por el Negociado de Energía y están en etapa de ingeniería y arquitectura. Se espera que, para antes del fin del 2021, FEMA haya aprobado una cantidad sustancial de SOW (por menos 65 proyectos).