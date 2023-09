JGo le responde a César Vázquez: “Un embarazo no es una enfermedad”

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, reaccionó este viernes a la recomendación que el presidente del Proyecto Dignidad, César Vázquez, le hizo de no correr a la gobernación por su embarazo de alto riesgo.

En entrevista para Tiempo Igual de Radio Isla 1320 AM, Vázquez aseguró que ya de por sí se trata de un embarazo de alto de riesgo, que podría complicarse aún más con una campaña política.

"Cualquier mujer de 47 años embarazada, es un embarazo de alto riesgo. Si la persona tiene alguna otra condición de salud, alta presió, diabetes, asma, algún problema de anemia previa, lo hace un embarazo de alto riesgo. La pregunta que uno se hace es: ¿qué es prioritario? Yo le daría prioridad a la vida", dijo el cardiólogo en la entrevista.

En pleno siglo XXI, es inaceptable que se perpetúen estereotipos de género para limitar a las mujeres en la política y en cualquier otro ámbito. El embarazo no debería ser un factor para juzgar la capacidad de una mujer para liderar y tomar decisiones importantes sea donde sea.… — Jenniffer González (@Jenniffer) September 22, 2023

"En pleno siglo XXI, es inaceptable que se perpetúen estereotipos de género para limitar a las mujeres en la política y en cualquier otro ámbito. El embarazo no debería ser un factor para juzgar la capacidad de una mujer para liderar y tomar decisiones importantes sea donde sea. Un embarazo no es una enfermedad. A un hombre no lo limitan en nada", expresó por su parte la comisionada residente en Twitter.