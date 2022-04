JGo pide vista congresional sobre “la falta de urgencia” de rehacer la red eléctrica

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, solicitó este sábado al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Raúl Grijalva, que cite a una vista a los principales integrantes del componente energético en la isla para que estos rindan cuentas “ante la falta de urgencia en la tarea de reestructuración de la red de energía de Puerto Rico”.

“El pasado 20 de septiembre convoqué a todo el componente energético, asistiendo solo el privado, para que todas las partes se hablaran, se conociera el estatus de los trabajos de reconstrucción del sistema y se comprometieran a establecer planes de acción en conjunto. Luego se logró una reunión con el sector público con motivo de haberse convocado una vista congresional y para esa fecha, 6 de octubre de 2021, según FEMA, no se había recibido ningún proyecto para transmisión y distribución y esto continuó siendo así hasta el día de ayer. Luego de los desastres, aseguré y abogué por el acceso a 9.6 billones de dólares a través de FEMA y 1.9 billones de dólares a través de los fondos CDBG-DR para asuntos energéticos; para un total de 11.5 billones de dólares. No hay excusa de que no tenemos los recursos para la modernización del sistema porque el dinero está. Lo que no hay es sentido de urgencia y las partes deben rendir cuentas sobre la dilación en el uso de fondos federales”, dijo la comisionada residente en declaraciones escritas.

La comisionada pidió que se citara a la vista a: la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Corporación LUMA Energy, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), el Negociado de Energía de Puerto Rico, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) y la Oficina de Electricidad del Departamento de Energía, para que contesten qué trabajo se ha hecho, qué se está haciendo y qué se proyecta; lo que se necesita y lo que hace falta para que se puedan ver resultados pronto.

“Estas entidades deben rendir cuentas y brindar respuestas al pueblo de Puerto Rico, que quiere saber cómo y cuándo podrán ver resultados. Estas entidades deben responder al Congreso sobre sus planes, desafíos concretos, si los hubiera, y sobre qué es lo que frena la recuperación. En estos casos lo menos que espera el pueblo es escuchar y encontrar acciones inmediatas de parte de los funcionarios responsables. Decir que dejar a todo Puerto Rico sin energía eléctrica es “positivo” porque se reseña en medios nacionales, me parece equivocado y desafortunado. A la gente hay que respetarla hablando claro, diciendo las cosas como son, con evidencia de lo trabajado”, añadió.