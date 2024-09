JGo reacciona a controversia por alegado intento de soborno a Wanda Vázquez

Confiada en que no afectará su campaña, la comisionada residente y candidata a la gobernación por el PNP, Jenniffer González reaccionó este viernes a la controversia de una pesquisa del FBI por alegado soborno.

Fue por una moción sometida el jueves en el caso federal contra la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, lo que reveló que, bajo instrucciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la exfuncionaria grabó conversaciones con el entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y a la comisionada, como parte de una investigación por alegado soborno.

Según indica el documento, en agosto del 2019, cuando se evaluaba la constitucionalidad del nombramiento de Pedro Pierluisi como secretario de Estado tras la renuncia de Ricardo Rosselló, Rivera Schatz le habría propuesto a Vázquez Garced que lo nombrara a ese puesto para ocupar la silla en La Fortaleza.

A cambio, presuntamente le iba otorgar un puesto a su esposo, Jorge Díaz Reverón, en el Tribunal de Apelaciones y a ella un rol en su administración. Tras esta llamada, la exgobernadora acudió a las autoridades federales.

González habló en exclusiva con Telenoticias y aunque admitió que en medio del escándalo del verano del 2019 tuvo muchas reuniones y conversaciones con Vázquez Garced y Rivera Schatz, no hubo tal intento de soborno y que la moción salió a la luz por la cercanía de las elecciones de noviembre.

“La realidad aquí es que quien presenta esa moción es un acusado federal presenta una moción con una información, a mi juicio, para desviar el tema, desviar el caso en su contra y tratar de lanzar lodo a menos de 40 días de una elección general”, dijo.

Pese a las múltiples reacciones de sus opositores dijo estar “tranquila” porque el FBI hizo la investigación y no encontró “absolutamente nada”.

La moción también cuenta que Vázquez Garced tuvo reuniones con la comisionada residente, quien le habría sugerido que considerara otra posición ante la probabilidad de que el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado se cayera y le tocara asumir la gobernación por orden de sucesión constitucional.

"En ese momento, el FBI indicó que creía que existía una conspiración entre el Funcionario Electo Puertorriqueño 1 y el Funcionario Electo Puertorriqueño 2, con el objetivo de destituir a Vázquez para que cualquiera de los dos pudiera asumir la gobernación", lee la moción.

No obstante, el FBI cerró la pesquisa en noviembre del 2019 debido a dificultades para establecer más reuniones entre las partes.

Por su parte, el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), reaccionó a la noticia y negó las alegaciones de la exgobernadora.

"Yo le agradezco al FBI que investigara las alegaciones que ella hizo, y que al final, sean descartadas por falsas y terminaran acusándola a ella. Cuando comenzó todo esto en el caucus del PNP, Henry Neumann, el entonces senador, pidió entonces que el caucus me respaldara para que yo fuera nominado secretario de Estado y yo decliné. Se dijo públicamente que a mí no me interesaba. Yo lo dije, y ese es el récord público", sostuvo Rivera Schatz en entrevista con Telenoticias.