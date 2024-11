JGo se perfila como la ganadora en la carrera por la gobernación

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, se perfila como la ganadora en la carrera por la gobernación al obtener -al momento- 438,183 votos para un 39.45%.

La CEE emitió a las 6:00 un segundo resultado parcial, que coloca a González Colón como la ganadora, aunque la presidenta alterna Jessika Padilla, indicó que no podrán adjudicar victorias hasta que se cuente el 100% de los votos.

Sin embargo, la comisionada residente tiene ventaja sobre Juan Dalmau de la Alianza, quien se mantiene en un segundo lugar con 32.78%. Mientras, Jesús Manuel Ortiz del Partido Popular Democrático ocupa la tercera posición con 21.02%. Finalmente, Javier Jiménez ocupó el último lugar con 6.63%.

"Voy a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños".

En una conferencia, la gobernadora electa agradeció al pueblo de Puerto Rico por la confianza depositada en ella y expresó su compromiso de ser la gobernadora de todos los puertorriqueños, independientemente de si votaron por ella o no.

“Hoy empieza una nueva página de respeto a todos aquellos que piensan distinto, porque voy a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños, de los que votaron, de los que no votaron y de los que no me respaldaron”, afirmó.

La gobernadora electa destacó que su administración se enfocará en atender las necesidades de las personas con diversidad funcional, señalando que en Puerto Rico hay más de 784,000 personas sordas, con autismo, síndrome de Down, condiciones especiales, que utilizan silla de ruedas, bastón o son ciegas.

“A todos ellos el gobierno los va a tratar con justicia, con atención y con sentido de urgencia”, aseguró.