JGo sobre ayuda para Venezuela: “Bien triste que no haya llegado”

La comisionada residente Jenniffer González Colón reaccionó hoy, domingo, a que supuestamente desecharon 250 toneladas de suministros enviados por Puerto Rico para Venezuela.

Según informes de prensa, este ayuda -enviada para 2019 durante plena crisis venezolana respondiendo a una convocatoria del líder de la oposición Juan Guaidó- terminó en la basura, en Curazao, porque estaba en “mal estado”.

“Es bien triste que esta ayuda no haya llegado. Yo creo que, en vez de destruirse, se debió haber enviado a Colombia, al menos. Para que desde allí fuera distribuida a los venezolanos”, dijo la comisionada en conferencia.

Para Venezuela | Por alegado “mal estado”.

“Desconozco si lo que se decomisó era lo que exclusivamente se envió desde Puerto Rico. Por eso es que este tipo de ayuda se coordina a través de USAID (la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia en el Extranjero) que es la agencia federal que recoge y envía. Yo tuve la oportunidad de ver que parte de lo que se envio de Puerto Rico llegó a la frontera Colombia con Venezuela. ¿Cuánto de eso llegó? Tengo que decir que han sido los lideres electos del gobierno de Venezuela que han tratado de mover esa ayuda. Han podido mover alguna, pero lamentablemente, mientras las carreteras con Colombia estén cerradas- por lo menos para el tráfico de estos comestibles es bien duro. Yo creo que es doloroso ver cómo la gente se desbordo en ayuda y que no llegara a las manos que lo necesitan. Eso es algo que se debe revisar”, añadió.

Sobre el Código Civil, González Colón admitió que no ha revisado el documento con el lenguaje incluido. No obstante insistió en que tiene que corregirse el lenguaje que aborda los derechos del que está por nacer (nasciturus) versus el derecho de la mujer a terminar un embarazo.

“Tiene que haber cambios en algunas áreas. Siempre se debe buscar- y esta es mi opinión muy personal- la factura más ancha de derechos. La protección más amplia de derechos a los individuos y eso incluye a los no nacidos. Yo estoy en contra del aborto. Hay una disposición federal que resolvió en el caso de Roe versus Wade y eso yo lo respeto como abogada. Pero creo que cuando un niño nace vivo no se debe matar y esas cosas deberían recogerse. No es que se esté limitando el derecho que se tiene por jurisprudencia, es que han ocurrido unas cosas que deben definirse y quien único lo pueden definir son los cuerpos legislativos. A nivel federal se está trabajando legislación bipartita sobre ese asunto también”, expresó.

Las expresiones de la comisionada residente se dieron al concluir una Asamblea del Partido Republicano en Puerto Rico, en la cual se le dio un respaldo a la reeleccion al presidente de Estados Unidos, Donald John Trump y el vicepresidente Michael Richard Pence.

En la actividad, celebrada en el Centro Cultural Yolanda Guerrero en Guaynabo, se ratificó a Gonzalez Colon como presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico. Además, fueron ratificados Zoraida Fonalledas y Luis Fortuño como Delegado Nacional de las Mujeres y Delegado Nacional de los Hombres, respectivamente.

Se escogieron además al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, como primer vicepresidente del Partido Republicano; y el representante José “Quiquito” Meléndez, como segundo vicepresidente.

Entre otros asuntos, se aprobó una moción en respaldo al plebiscito Estadidad Si o No.

