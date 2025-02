JGo sobre juez Cuevas como presidente de la CEE: “Eso no se ha evaluado”

La gobernadora Jenniffer González Colón no dio las razones el lunes sobre el retiro del nombramiento de Francisco Rosado Colomer como juez de Primera Instancia, mientras, asegura que no ha evaluado al juez Anthony Cuevas Ramos.

“Tengo que verificar, muchas veces son cosas técnicas, así que tengo que verificar, pues nosotros sometimos el nombramiento, retiramos el mismo, el viernes de la semana pasada”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

Rosado Colomer fue presidente de la CEE y renunció previo a culminar su término como juez superior. Intentó sin éxito una posición en ascenso al Tribunal de Apelaciones.

Sobre la disponibilidad del juez Cuevas Ramos para presidir la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la mandataria expresó que “no ha evaluado eso todavía”.

"Yo le había pedido a los presidentes de los cuerpos legislativos que me hicieran recomendaciones de qué personas, pudieran ser. No recuerdo que ese nombre esté. Sin embargo, lo que procede ahora es que el comisionado electoral del PNP le presente al resto de los comisionados electorales cuáles deben ser los candidatos de consenso en la Comisión Estatal de Elecciones para presidir la comisión. Eso no ha ocurrido todavía y una vez eso ocurra, yo confío en que se van a poner de acuerdo, pero si no se pusieran de acuerdo, entonces es que pues, me tocaría a mí hacer una delegación en Cámara y Senado con dos terceras partes, de ambos cuerpos legislativos de quién sería la persona, pero no, eso no está en este momento en consideración”.

El juez Cuevas Ramos fue renominado como juez de Primera Instancia. Durante la vista de confirmación el pasado sábado, el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales le pregunto si estaba disponible para presidir la CEE, a lo que el juez contestó “yo nunca en mi vida le he huido a un reto”.

“¿Eso quiere decir que sí?”, preguntó Thomas Rivera Schatz

“Pues sí”, contestó el juez.