JGo: “Todas somos bellas, no importa el size”

La comisionada residente Jenniffer González Colón habló el viernes, sobre su paso por la pasarela de San Juan Moda en la cual modeló un vestido de la diseñadora ponceña Lissa Porrata.

“Es una persona que conozco de hace muchos años. Yo he tenido el privilegio de poder confeccionarme vestidos con distintos diseñadores puertorriqueños. Siempre lo hago y estas tallas pues obviamente no siempre tu las consigues en una tienda, así que te las tienes que mandar a hacer. Fue sorpresa, verdad. Esto no fue coordinado con nadie. No lo anuncié, no lo avisé, porque quizás también estaba llena de nervios al hacerlo”, dijo la comisionada residente.

González Colón mencionó que, a pesar de los nervios, decidió hacerlo para demostrar que también las personas obesas les gusta verse bien.

“Yo creo que también uno tiene que respaldar y la diseñadora Lissa Porrata confecciona también ropa para mujeres obesas y yo creo que también a veces la moda no solamente puede ser lo flaco, que es la concepción que tenemos de las pasarelas y que se me permitiera a mí demostrar que habemos mujeres gordas que también nos queremos ver bien, que queremos vestirnos bien y que haya diseñadores dispuestos, verdad, a salirse de sus áreas, de sus líneas de ropa para confeccionar y hacer que nos vistamos bien. Eso también habla de la autoestima a muchas mujeres en Puerto Rico y el respaldo a los diseñadores locales”, expuso.

“Estoy feliz. No voy a revelar todos mis deseos, pero te advierto que todos se convierten en realidad”, le dijo la comisionada residente a Plinia.

La comisionada residente dio su impresión de ver la pasarela y los nervios que le provocó desfilar por la misma.

“Ayer, no estaba buscando ser modelo. Yo ayer lo que quería demostrar es que habemos mujeres que no caemos en la talla tradicional de estar en una pasarela, pero que queremos vernos bien y que haya diseñadores como Lissa Porrata que están dispuestos a esconder un chichito aquí, hacerte ver otra cosa por allá y hacer que uno se vea bien, pues, vale. Y yo quería agradecerle a ella de que cada vez que le he llamado un traje en todas mis tallas de ropa, porque yo he tenido muchos cambios de size, siempre ha estado ahí", añadió.

"Así que todas somos bellas no importa el size y yo creo que debemos reforzar la autoestima a muchas mujeres en Puerto Rico y a varones también, que porque no caen dentro del estereotipo del size perfecto no pueden verse bien o vestirse bien”, concluyó", finalizó.