Joe Biden consideró hacer un “viaje personal” a Puerto Rico

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Joseph “Joe” Biden no vendrá a la actividad de fin de año.

“Entiendo que no estará visitando la Isla, al momento, esa es la información que tengo. Con toda probabilidad es el resultado de la pandemia y también puede ser el resultado de los retos que tiene la administración en cuanto a la legislación Bill Back Better que es la legislación que le proveería a Puerto Rico acceso al Seguro Social Suplementario (SSI)”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Se rumoreaba y había información de que pudiera visitar la Isla en un viaje personal, pero eso no se dio y nunca se confirmó esa visita y la información que me llega de forma preliminar es que eso no se va a dar”, añadió.

Por otro lado, el mandatario no cancelará la actividad de fin de año en el Distrito de Convenciones, pero indicó que será sin público.

Las expresiones del gobernador se dieron en un aparte con la prensa durante las exequias fúnebres del exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez Rivera.