Johnny Lozada abandona Top Chef VIP

El puertorriqueño Johnny Lozada se convirtió este lunes en el quinto participante en abandonar la segunda temporada de Top Chef VIP.

"Mi experiencia ha sido maravillosa, me ha permitido experimentar muchísimas cosas que jamás había hecho antes, me dio la oportunidad de conocer gente maravillosa. Me voy contento, me voy feliz, pero les quiero decir algo, quédense con lo mejor de mí, quédense con el cariño, con la sonrisa y con los mejores platos, porque les prometo, que eventualmente, voy hacer un mejor chef", expresó.

El viaje gastronómico del exmenudo duró cinco semanas, en las que aprendió muchas cosas después de llegar sin saber mucho.