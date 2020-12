Johnny Méndez confirma que aspira a ser el portavoz cameral de la minoría del PNP

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, afirmó este miércoles en entrevista radial que para el próximo cuatrienio aspira a ser el portavoz cameral de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Eso es un asunto que atenderán los representantes electos y luego de eso nos sentaremos a hablar”, dijo Méndez Núñez en entrevista radial con Rubén Sánchez por WKAQ 580.

El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez también ha expresado públicamente que aspira a ser el portavoz cameral de la minoría del PNP.

“Me han manifestado eso pero, ciertamente no, no, no hay una declaración expresa con relación a mi persona sobre ese asunto. Nos reuniremos los compañeros y tomaremos esta decisión. Hoy” (miércoles), dijo Méndez Núñez, sobre la futura posición de portavoz cameral de la minoría del PNP.

El Presidente de la Cámara de Representantes confirmó que este miércoles también tienen que atender varios “asuntos que están en la convocatoria” de la sesión extraordinaria.

Luego de que la gobernadora retirara la nominación de Maritere Brignoni para ocupar la silla del primer foro judicial, mientras el Senado colgó nombramiento de Kermit Lucerna para Contralor.

Poca ventaja de Méndez Núñez

Por su parte, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Antonio Cruz Maldonado, dijo este martes que el hallazgo de 228 papeletas de cada modalidad, estatales, legislativas y municipales, del Precinto 99 de Fajardo podrían provocar un recuento en el Distrito Representativo 36 que actualmente representa Méndez Núñez.

El presidente del Senado publicó un listado de supuestas gestiones que hizo Vázquez para adelantar sus intereses.

“Con estas papeletas legislativas, nos atrevemos adelantar que faltan cientos de votos por adjudicar para el Distrito Representativo 36, por lo que tenemos que examinar si este Precinto caerá bajo recuento. Son papeletas que no han sido contabilizadas para ningún candidato y que según nos informaron en su mayoría podrían favorecer al candidato popular del Distrito Representativo 36, Juan “Tito” Gómez. La noche del evento, el representante Carlos “Johnny” Méndez aventajaba al candidato popular por 270 votos sin embargo, este hallazgo puede traer consigo cambios significativos”, dijo Cruz Maldonado en declaraciones escritas..

El distrito representantivo 36 comprende los pueblos de Ceiba, Vieques, Culebra, Fajardo, Luquillo y un Precinto de Río Grande.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.