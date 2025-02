José Alfredo apuesta por “Viernes de Tradición” en su nueva etapa artística

El cantautor puertorriqueño, José Alfredo, presentó este martes su nuevo sencillo "Viernes de Tradición". Este tema pop rock, escrito por el propio José Alfredo y producido por el destacado productor ecuatoriano Jesús Jara, representa una evolución en su trayectoria musical, incorporando influencias del rock en español de principios de los 2000 con una energía fresca y renovada.

"Viernes de Tradición" explora la experiencia de reinventar las tradiciones de pareja tras una ruptura amorosa. La letra atrevida invita a la ex pareja de la voz cantante a "irse juntos a tomar" para, entre tragos, intentar olvidarse mutuamente. Esta narrativa desafiante y llena de ironía captura la esencia de una etapa clave del duelo: la ira y la aceptación. Es un desahogo transformado en música.

“Este sencillo es, sin duda, el más divertido y atrevido que he lanzado en años. 'Viernes de Tradición' nació de una necesidad de desahogo. No es un secreto que si me rompen el corazón, les hago una canción. Este tema representa esa etapa del duelo donde aceptas que algo terminó, pero también te atreves a confrontarlo con humor y atrevimiento”, expresó José Alfredo. “Ya no hay máscaras en mi música. Este proyecto me ha hecho cambiar de piel; siento que soy más arriesgado, más libre. Hoy entiendo que canto lo que siento y, si no lo siento, simplemente no lo canto”.

El lanzamiento viene acompañado de un vibrante video musical que resalta el poder escénico y la capacidad interpretativa de José Alfredo. En él, la energía del artista se despliega al máximo, ofreciendo a los espectadores una experiencia visual tan impactante como el propio tema.

"Viernes de Tradición" ya está disponible en todas las plataformas digitales. Este lanzamiento es una probada más de lo que traerá el próximo disco de José Alfredo, un proyecto conceptual inspirado en las distintas etapas del duelo amoroso.