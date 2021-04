José Luis Dalmau no anticipa si aprobará o colgará nombramiento de Elba Aponte

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago no dijo el lunes, si aprobará o colgará el nombramiento de Elba Aponte como secretaria de Educación.

“Por eso es importante que estos procesos de vistas se den, para que cada uno de los legisladores puedan hacer preguntas, de sus distritos, de las escuelas que estén abiertas, de las posibilidades que tienen de desarrollarse, principalmente en las del área sur, cómo ha sido el inicio escolar si se han cumplido con los protocolos, cuál ha sido la participación, porque esos son dudas que nos traen los constituyentes, que tenemos nosotros como legisladores y es importante que la vista culmine, que cada uno de los legisladores expresen si están satisfechos, no solo con las contestaciones, sino lo que ha surgido en sus distritos”, dijo Dalmau Santiago a preguntas de la prensa.

“Las contestaciones que me dio no tengo problemas, contestó las preguntas. Las preguntas de los compañeros eso se pasa al expediente de la Comisión (de Nombramientos)”, añadió.

Cuestionado sobre si tendrá Aponte Santos un voto a favor o en contra, Dalmau Santiago respondió: “Yo acostumbro a no adelantar mi voto hasta tanto no estén los informes, siempre se los he dicho”.

Sobre la situación con las 41 escuelas del sur que tienen que ser demolidas, el presidente del Senado expresó que: “Hay que demolerlas. ¿Cuál es el plan concreto para trabajar con eso? No pretendemos que lo haga por acto de magia, ella lleva tres meses en el cargo. Pero tiene que tener ya un equipo de trabajo diseñando eso. Eso pasó hace más de un año”.

Dalmau Santiago aseguró que es posible que haya una segunda vista pública sobre este nombramiento.

