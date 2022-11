Josué Colón sobre presidir a LUMA Energy: “Nunca cierro ninguna puerta”

El director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, sostuvo este martes que no le cierra las puertas a la posibilidad de presidir el consorcio LUMA Energy, encargado de la transmisión y distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico.

Aunque Colón no dio una respuesta precisa de si ese cambio se dará, tampoco lo descartó por completo.

“Yo nunca cierro ninguna puerta. Yo he trabajado en el sector público con mucho orgullo. He trabajado también en el sector privado y también lo hicimos con mucho orgullo y mucha dedicación. Uno nunca debe cerrar la posibilidad de ningún cambio, y más si con ese cambio uno puede aportar a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños", expresó en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

El representante Luis Raúl Torres dijo que el director de la AEE tendría que responder si no hay conflicto de interés.

“Hemos dedicado sobre 30 años al sistema de energía y ¿dónde lo continuaremos realizando? Si es en el sector público o privado, pues el tiempo lo determinará. Por lo menos de mi parte, yo no estoy cerrado a ninguna posibilidad siempre que sea en beneficio del pueblo", añadió.

El ingeniero agregó que ha sostenido conversaciones con el presidente de Quanta Services, matriz de LUMA, Earl Austin.

"Cualquier otra conversación que hayamos tenido el señor Austin y yo, pues, es una conversación privada y que como siempre he dicho, de ocurrir cualquier situación que yo entienda que deba hacer pública como siempre he hecho, pues la haremos pública", indicó el director de la AEE.

Dice que debe continuar la fiscalización.