Joven del sur estuvo en “pubs” a sabiendas de que tenía COVID-19

Telenoticias obtuvo en exclusiva una misiva que el CDC y el Departamento de Seguridad Nacional enviaron a un joven de la zona sur advirtiéndole que es un riesgo para la seguridad pública, tras haber acudido a varios lugares públicos a sabiendas de estar infectado con COVID-19.

La información fue confirmada a este medio por el presidente del Colegio de Médicos, el doctor Víctor Ramos, que, según detalló, “esto fue un paciente joven que llegó a Puerto Rico. Está con el PCR positivo, aunque no tiene síntomas, y como se sentía bien se fue para tres “pubs”, infectó a gente en los tres “pubs”. Le dijeron que eso no se podía ser. Su solución era: “Pues yo me monto en un avión y me voy.” Y le dijeron que no funcionaba así.”

En la carta se le apercibe al joven que tenía que permanecer aislado hasta el 11 de julio, dependiendo del seguimiento médico.

El acceso al joven se dio mediante el sistema central de rastreo. Ramos indicó que: “Aquí básicamente a todos los pacientes se están rastreando, ya sea por los municipios o por el gobierno. Si lo está haciendo el municipio, no lo hace el Estado porque no van a hacer doble gasto de recursos.”

En Orocovis, un hombre contagió a 15 personas.

La herramienta es utilizada para evitar la llegada de pasajeros contagiados a través del aeropuerto, que ha sido la vía de acceso de varios individuos que terminaron siendo foco de contagio en distintos pueblos de la Isla.

Algunos de los entrevistados desconocían los requisitos para entrar a la isla.

Precisamente este miércoles entró en vigor una orden ejecutiva que establece a los viajeros que de no presentar un resultado molecular negativo, realizado NO más de 72 horas, permanecerá en cuarentena obligatoria por 14 días o hasta presentar una prueba. Esto aplica tanto a vuelos domésticos como internacionales.

En la tarde del jueves, la gobernadora Wanda Vázquez dio un paso atrás en la fase de reapertura, provocando el cierre de comercios ante el repunte de casos de COVID-19 en los pasados días.

