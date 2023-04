Encuentran con vida a mujer por la cual se activó la Alerta Rosa

La Policía informó en la madrugada de este viernes que dieron con el paradero de Yarielis Santiago Martínez de 25 años, por la cual se activó la Alerta Rosa ayer.

Según se indicó, Santiago Martínez fue encontrada en la residencia de una amiga en un condominio en Río Piedras. Se supo que se encuentra en buen estado de salud y será investigada por los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

La Uniformada había informado que la joven había sido vista por última vez el pasado martes montándose en una guagua Suzuki Vitara blanca en las afueras del residencial Trébol de Río Piedras.

Más tarde el jueves, las autoridades revelaron que durante la investigación encontraron que había una orden de protección vigente desde febrero contra la expareja de la joven, pero nunca fue diligenciada porque no lograron ubicarlo.

El director del CIC de San Juan, inspector Figueroa dijo a Telenoticias que el hombre identificado como Richard Rodríguez Berrios no tiene una residencia permanente y por eso no pudieron diligenciar la orden. Entrevistaron a su madre, pero dijo que no tiene comunicación con él.

Como parte de la investigación, a cargo de los agentes de la división de Personas Desaparecidas y del CIC de San Juan, la joven se encontraba desaparecida desde el 25 de abril y fue reportada ayer, por sus familiares. De inmediato, inició una investigación y búsqueda. Información adicional provista en el día de hoy, llevó a los agentes a solicitar la activación del Alerta Rosa, como mecanismo de apoyo al proceso investigativo.

La Alerta Rosa es un recurso adicional que activa la Policía de Puerto Rico con el objetivo de solicitar la ayuda ciudadana en la búsqueda de una mujer adulta, cuando los investigadores entienden que es necesario para apoyar el proceso de investigación. Una alerta no sustituye la investigación, iniciada desde el momento en que se reporta la desaparición, ni las búsquedas presenciales por parte de equipos especializados y voluntarios de la comunidad.

Independientemente de la activación de una alerta, al momento de reportarse una desaparición, el comisionado López Figueroa, activa un grupo de investigación especial, conformado por agentes de diferentes divisiones de la Uniformada, tales como el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), Robo a Bancos y Crímenes Cibernéticos, entre otros. Esto permite que los agentes puedan recopilar, compartir información y emplear múltiples herramientas para agilizar el proceso de investigación, cuya labor apoya con datos a los grupos que realizan las búsquedas presenciales.