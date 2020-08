JSF: informe de ingresos presentado por Hacienda no se calculó bajo estándares de PROMESA

La Junta de Supervisión Fiscal reaccionó este miércoles en la noche a las expresiones realizadas por el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, en el que indica que los ingresos fiscales para el periodo 2019-2020 superaron las proyecciones que hizo el ente fiscal.

Durante el día, Parés Alicea informó que el año fiscal culminó con ingresos de $9,289 millones, lo que superaba por $276.4 millones la cifra proyectada por la Junta.

Sin embargo, el ente fiscal indicó que la comparación no es válida, ya que Hacienda utilizó prácticas distintas a las acordadas bajo PROMESA para hacer los cálculos.

A continuación, las declaraciones de la Junta:

“El Departamento de Hacienda de Puerto Rico reportó hoy unos ingresos totales de $9,300 millones para el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2020 que terminó el 30 de junio de 2020. Dicho ingreso no se calculó de acuerdo con los principios de contabilidad de ejercicio modificado, como requiere PROMESA, ya que excluyen pagos de

impuestos para el año fiscal 2020 que no se contabilizaron para el 30 de junio. Por consiguiente, los ingresos informados por Hacienda no se pueden comparar con ninguna proyección de ingreso del Plan Fiscal Certificado, el cual se basa en normas de contabilidad de acumulación.

El Plan Fiscal Certificado (Exhibit 15) proyecta ingresos del fondo general de $9,600 millones (netos del crédito tributario por ingreso al trabajo/EITC), que incluyen alrededor de $600 millones en ingresos por impuestos que la Junta proyectó están diferidos, ya que el Gobierno

recaudará impuestos a los ingresos más tarde de lo usual por la pandemia del COVID-19. Ese impuesto de los ingresos diferidos se registrará para el año fiscal 2020 aún cuando el Gobierno cobre los impuestos para el año fiscal 2021.

Por consiguiente, el informe del Gobierno sobre los ingresos de $9,300 millones está incompleto hasta que todos los impuestos diferidos para el año fiscal 2020 sean contabilizados. La comparación que hace Hacienda de los ingresos en efectivo al 30 de junio con la proyección de ingreso del Plan Fiscal Certificado -bajo distintas prácticas de contabilidad- no es correcta”.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.