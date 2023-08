JSF: nueva versión del Plan de Ajuste de la AEE propone alza de $8.71 en la factura

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció el viernes una nueva versión del Plan de Ajuste de Deuda de la AEE, que supone un aumento del 5% en la factura eléctrica general.

El cargo heredado de la AEE excluiría a los clientes residenciales con bajos ingresos que cumplan con los requisitos de la tarifa de conexión y el cargo volumétrico de hasta 425 kilovatios hora (kWh) al mes, el consumo de los hogares con ingresos medios en Puerto Rico según los datos provistos por LUMA Energy y otras fuentes.

Cerca de la mitad de los aproximadamente 1.4 millones de abonados residenciales de la AEE no pagarían cargo heredado si su consumo se mantiene por debajo de los 425 kWh al mes.

Cargos para clientes residenciales sin subsidios

Tarifa fija de conexión: $1 mensual

7 centavos por kilovatio-hora para hasta 425 kilovatios-hora al mes

27 centavos por kilovatio-hora para el consumo que exceda los 425 kilovatios-hora al mes.

Cargos para clientes comerciales, industriales y gubernamentales

Tarifa de conexión de $1.25 al mes para clientes de pequeñas empresas y pequeñas empresas industriales. Hasta $5.50 al mes para grandes empresas, proporcional a su tarifa actual.

Entre 13 y 27 centavos por kilovatio-hora al mes para la electricidad suministrada por la AEE

Aprobaciones y Regulaciones

Todos los cargos propuestos están sujetos a la aprobación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR)

Otros factores considerados

La Junta tuvo en cuenta diversos factores y datos para determinar el cargo heredado, incluyendo el análisis de cuánto pagan los hogares puertorriqueños en proporción a sus ingresos. El Plan Fiscal revisado, certificado en junio, refleja proyecciones actualizadas sobre demanda y costos de electricidad, incluidos los costos de iniciativas de eficiencia energética exigidas por ley.

Trato de las Pensiones

Para los retirados de la AEE, se les pagará íntegramente todos los beneficios devengados hasta la fecha efectiva del Plan.

Tras esa fecha, ni los empleados actuales ni los nuevos podrán acumular beneficios adicionales en el plan de beneficios definidos.

Los actuales empleados de la AEE, y aquellos que anteriormente pasaron a trabajar para el gobierno, pero continuaron en el plan de la AEE, podrán inscribirse en el Plan de Aportaciones Definidas del Gobierno.

Alegan que las exorbitantes facturas son producto de las altas temperaturas.

Esta tercera versión de la JSF va a reducir sobre $10,000 millones del total de las reclamaciones presentadas por varios acreedores contra la Autoridad en casi un 80%, al equivalente de $2,500 millones, excluyendo las obligaciones por pensiones.

Incluye un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) con fondos y cuentas administradas por BlackRock Financial Management Inc. y sus filiales, Nuveen Asset Management LLC, Franklin Advisers, Whitebox Advisors LLC y Taconic Capital Advisors LP, que en conjunto poseen más del 40% de los bonos no asegurados de la AEE.

La Junta, enmendó además su acuerdo anterior con la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee Corp. junto con otros acuerdos y resoluciones previos que permanecen en vigor. Aproximadamente el 43% de los acreedores de la AEE apoyan el tercer Plan enmendado.

“Luego de las negociaciones y mediaciones más intensas en todo el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, construimos un Plan con un apoyo sustancial de los acreedores que le permitirá a la AEE dar fin a su prolongada quiebra. Este Plan brindará a los acreedores una recuperación justa dadas las difíciles circunstancias en las que se encuentra la AEE, pero sin sobrecargar al pueblo de Puerto Rico. El Plan enmendado que proponemos es necesario para que la AEE pueda continuar siendo una empresa de servicios públicos sostenible, continúe con las inversiones críticas y complete la transformación del sistema energético de Puerto Rico para proveer energía fiable y apoyar el crecimiento económico y la estabilidad fiscal de Puerto Rico”, expuso el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.

El Plan enmendado refleja la orden reciente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por la que se reduce el total de las reclamaciones de los bonistas de unos $8,500 millones a una cantidad de reclamos permitida de aproximadamente $2,400 millones. Se ajusta asimismo al análisis de sostenibilidad de la deuda divulgado previamente en el Plan Fiscal revisado de la AEE certificado en junio de 2023, que se basa en las proyecciones más recientes de los costos operacionales de la AEE y la futura demanda por sus servicios.

Según el Plan enmendado, los bonistas que firmen el RSA recibirían una recuperación base del 44.4% de su reclamación según lo permitido por el tribunal (o el 12.5% de su reclamación presentada en el momento en que la AEE entró en el procedimiento de quiebra en virtud del Título III de PROMESA).

Los bonistas acuerdan apoyar el Plan enmendado y no oponerse a su confirmación por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, ni apelar tras la confirmación. Los tenedores de bonos que se rehúsen a firmar el RSA recibirán el 12.5% de su reclamación permitida (el 3.5% de su reclamación presentada).

Según el acuerdo enmendado con National, la aseguradora de bonos recuperaría un monto base del 68.4% de su parte de la reclamación permitida de los bonos (o el 19.27% de su reclamación presentada).

El Plan incluye dos instrumentos de valor contingente (IVC). Los bonistas recibirían los ingresos del elemento de cargo fijo del cargo de la deuda heredada de la AEE si ésta amortiza sus nuevos bonos antes de los 35 años previstos y la demanda de electricidad supera las proyecciones del Plan Fiscal de la AEE. Los bonistas recibirían además una porción del ahorro en el costo del combustible generado por el operador de las centrales eléctricas de la AEE durante la vigencia del acuerdo del operador.

Los acreedores generales no garantizados recuperarían aproximadamente el 13.5% de sus reclamaciones, lo que no se vio afectado por la decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos sobre las reclamaciones de los bonistas.