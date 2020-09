Juan Zaragoza da positivo a COVID-19

El candidato al Senado por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza, anunció esta noche en las redes sociales que arrojó positivo a una prueba molecular de COVID-19.

Según informó, al momento no presenta síntomas.

"Bajo un protocolo establecido por mi oficina, que requiere pruebas periódicas del COVID-19, se me ha notificado que di positivo a una prueba molecular. Responsablemente me he comunicado con las personas con las cuales he compartido en las últimas semanas. Estaré tomando las medidas de precaución que indica el Departamento de Salud. Actualmente me encuentro bien, sin síntoma alguno.", colgó en su cuenta de Facebook.

Bajo un protocolo establecido por mi oficina, que requiere pruebas periódicas del COVID-19, se me ha notificado que di... Posted by Juan Zaragoza on Monday, September 14, 2020

Pendiente a Telemundopr.com para la ampliación de esta historia.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.