Juanma López llega hasta el cuartel de Caguas tras querella por violencia doméstica

El excampeón mundial de boxeo Juan Manuel “Juanma” López, llegó hasta la Comandancia de Área de la Policía en Caguas tras la radicación de una querella en su contra por violencia doméstica.

Según confirmaron a Telenoticias, el boxeador acudió al lugar acompañado de abogados.

Fue la comunicadora Andrea Ojeda, mejor conocida como “La Peki”, quien denunció a través de Instagram, que el deportista la había golpeado en varias ocasiones y publicó unas imágenes en las que aparece con el rostro hinchado y un ojo morado.

“Llevo mucho tiempo aguantando callada, yo dejé a Juanma porque es un maltratante, es un hombre abusador y tiene problemas de alcoholismo. Juanma me ha dado, me ha ahorcado, me ha apretado mis partes privadas, yo estuvo dos meses fuera de las redes sociales porque Juanma me dejó el ojo que ustedes lo van a ver porque yo lo voy a publicar”, aseguró.

Ojeda narró que acudió “muchas veces” al cuartel para querellarse, pero al final no lo denunciaba “porque pensaba en sus hijos y en no hacerle daño público”.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.