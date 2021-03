Juez resolverá en “los próximos días” caso por la alcaldía de San Juan

El juez superior Anthony Cuevas Ramos arremetió en la tarde del viernes contra las críticas a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en el caso de Manuel Antonio Natal Albelo versus Miguel Romero Lugo.

“A mí me enseñaron desde chiquito que uno no escupe al agua que se va a beber. Yo creo que nosotros tenemos que tener cautela por cómo nos expresamos. Porque el pueblo está observando, está viendo. Y usted como abogado de uno de los comisionados, como componente de gran parte de las decisiones que se tomaron en las elecciones, contribuyeron, tanto el comisionado electoral del Partido Popular (Democrático), como el comisionado electoral del (Movimiento) Victoria Ciudadana, como el del Partido Independentista (PIP), el del Proyecto Dignidad y el del Partido Nuevo Progresista. Porque todo el evento electoral no fue corrido por la Comisión Estatal (de Elecciones) sino por los funcionarios y los comisionados electorales y el presidente de la Comisión en caso de que no haya acuerdo. Y todos los errores que aquí se mencionan fueron cometidos con balance. Pero como siempre, a la hora de analizar, la culpa es huérfana”, dijo el juez Cuevas Ramos cuando el licenciado Jorge Martínez Luciano del PPD enfilaba sus cañones a la CEE y el manejo de la elección del pasado 3 de noviembre.

“Aquí todos tienen las manos limpias, o tienen las manos sucias. Si hablamos de lo que el pueblo ve y lo que está observando, hay que tener cuidado con lo que se expresa. Porque allá afuera hay un pueblo que no entiende y se deja llevar por lo que otros comentan o se creen lo que se dice en las redes sociales”, añadió.

“No pueden estar criticando todo proceso electoral en Puerto Rico, y todas las elecciones pasadas, para luego contribuir a tratarlo de mejorar y que el pueblo siempre tenga la duda. Es como pasa en todo, una cosa es traer los casos al Tribunal y otra cosa es extenderse en la crítica un poco más allá que es lo que ha pasado aquí. El caso de Manuel Natal es un asunto particular que tengo que atender con la prueba que desfilo y los exhibits que están aquí”, sostuvo el juez superior, quien se reservó el fallo sobre el caso.

De otra parte, el licenciado Félix Passalacqua, representante legal del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, comparó en la tarde del viernes los alegatos de la demanda de Manuel Antonio Natal Albelo contra Miguel Romero Lugo, con los que expuso el expresidente de los Estados Unido, Donald John Trump, cuando perdió las elecciones el pasado mes de noviembre.

“La realidad es que aquí no se ha cumplido con prueba alguna sobre ningún solo voto ilegal, ninguno. Resulta altamente ilustrativo a esos efectos lo que es la sentencia en uno de los casos de (Donald John) Trump y la similaridad es particularmente llamativa” dijo el licenciado Passalacqua al unirse al abogado de Miguel Romero Lugo, Eliezer Aldarondo en su moción de desestimación de la demanda. El abogado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Francisco González se unió también a la solicitud de desestimación.

Trump alegó sin éxito que los votos por correo fueron ilegalmente adjudicados, razón por la cual perdió las elecciones ante el presidente Joseph Biden.

Passalacqua solicitó además que se declare que Natal Albelo incurrió en frivolidad y temeridad en su demanda contra el alcalde de San Juan.

El abogado de Romero Lugo, Eliezer Aldarondo, sostuvo en su solicitud de desestimación que “el caso de Natal Albelo no llegó ni a primera base”.

“Este es un caso, donde la parte ha impugnado desde el mismo día de las elecciones la candidatura. Eso es un caso que ha sido bien sonado, pero no se ha traído evidencia clara robusta y convincente para persuadir al Tribunal que conforme a la casuística reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. No con meras inferencias”, sostuvo el licenciado Aldarondo.

Por su parte, el abogado de Natal Albelo, Manuel Rodríguez Banchs reaccionó a la solicitud de frivolidad y temeridad.

“Las amenazas de frivolidad y temeridad, no van a impedir que los ciudadanos vengan al Tribunal a buscar remedios. Si no estuviera abierto este foro, sabe dios cuales serían las consecuencias”, sostuvo el abogado de Natal Albelo, Manuel Rodríguez Banchs al insistir que el juez le dé paso a la solicitud de Natal Albelo.

Natal Albelo solicita que se invalide la certificación que permitió que Romero Lugo juramentara como alcalde y se celebre una nueva elección en el llamado Colegio 77 de voto adelantado, por correo, y ausente en los precintos 1 al 5 de San Juan.

El juez Cuevas Ramos se reservó el fallo, y señaló: “lo voy a resolver en los próximos días”.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.