Jueza Taylor Swain declara nula la Ley de Retiro Digno

La jueza Taylor Swain declaró nula este miércoles la Ley de Retiro Digno, informó el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en sus redes sociales.

La determinación favorece la posición de la Junta de Supervisión Fiscal, que argumenta que la Ley viola disposiciones de PROMESA.

La Ley fue firmada el 9 de junio por el gobernador Pedro Pierluisi.

Por su parte, Pierluisi dijo que no le sorprende la determinación de la jueza federal.

“La ley era claramente inconsistente con el Plan Fiscal certificado por la Junta y con la propia Ley Promesa. Así yo lo indiqué cuando firmé la ley, si ustedes se recuerdan. Por eso les digo que no me sorprende la decisión de la jueza, aunque todavía no la he leído”, dijo el primer mandatario a preguntas de la prensa.

“Reitero que lo importante para todos es mantenernos firmes en cero recortes para las pensiones y mantenernos firmes en que no se v a hacer una emisión de bonos restructurado si existe un requerimiento de que haya recorte a las pensiones”, añadió.

Jueza Taylor Swain acaba de declarar NULA la ley 7 de Retiro Digno.

Mencionó que como no ha leído la determinación de la jueza federal, tan pronto lo haga, evaluará los pasos a seguir, si alguno.

La Junta de Control Fiscal (JCF) radicó el pasado 2 de junio de 2021, una demanda contra el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, en su capacidad oficial; la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF); el presidente del Senado, José Luis Dalmau, en su capacidad oficial como representante del Senado de Puerto Rico; y contra el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, en su capacidad oficial como representante de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para prohibir que se ejecute y para que se anule la Ley 7-2021.

El gobernador ya había advertido de las consecuencias legales que podría acarrear la firma debido a que la medida en cuestión es inconsistente con el Plan Fiscal y viola la Ley PROMESA.