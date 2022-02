Andrea Ojeda no comparece a vista en el caso contra Juanma López

La presunta víctima en el caso contra el exboxeador Juan Manuel “Juanma” López Rivera, Andrea "La Peki" Ojeda Cruz, no compareció este martes a una vista, por lo que el juicio no pudo comenzar.

La fiscalía informó que, ante la ausencia de su testigo principal, no estaba lista para iniciar el proceso. El caso quedó citado para este miércoles.

El pasado 12 de enero,Ojeda Cruz, anunció que no le interesaba continuar con el proceso.

"No quiero continuar, no quiero declarar, que no tengo interés alguno", dijo a la jueza Ana Cruz Vélez.

Lee también: Andrea “La Peki” Ojeda dice que no quiere continuar caso contra Juanma López

"Desde que yo denuncié a Juanma López, comenzó mi calvario. El proceso para mí ha sido matador, mi salud emocional se ha afectado, al nivel que saliendo de una reunión con mi fiscal, yo terminé en el Hospital Panamericano", alegó la mujer.

Dice que no quiere seguir con el caso, pues hasta ha necesitado internarse en un hospital psiquiátrico debido al proceso.

"El sistema me ha maltratado más que Juanma López. A mí ya se me olvidó lo que me hizo Juanma López", añadió, al denunciar alegado mal manejo del caso por parte de los fiscales.

Ante las declaraciones, la jueza declaró un receso del Tribunal. Al salir, el expúgil dijo que su expareja estuvo embarazada, pero perdió a la criatura, supuestamente, por la situación.

El pasado 15 de diciembre, Cruz Vélez le otorgó permiso al expúgil para que trabaje. Asimismo, advirtió que deberá continuar con tratamiento sicológico y en comunicación con PSAJ.

Su expareja no se opone a que se someta a un programa de desvío.

López Rivera enfrenta cargos por supuesta violencia de género.

Contra López, pesa una orden de protección durante un año. Quedó en libertad luego que el juez Jorge Díaz Reverón concediera una rebaja de fianza.

Inicialmente, se la había impuesto la cantidad de $175,000. Luego de la rebaja, tuvo que pagar $35,000. El juez ordenó que el imputado esté bajo supervisión electrónica y en su hogar, las 24 horas del día.

No obstante, determinó que no hay elementos para revocarle la fianza.

López Rivera fue arrestado por segunda ocasión en este caso, luego que la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) hiciera la petición de revocación al Tribunal de Caguas por violar las condiciones al enviar un mensaje a la víctima del caso de violencia de género que este enfrenta.

El Departamento de Justicia argumentó que López Rivera se dirigió a su expareja, Andrea V. Ojeda Cruz, quien lo denunció el pasado 8 de septiembre por un patrón de abusos y agresiones.

"Mi intención no es que se destruya su vida", dijo.

El arresto

El pasado 8 de septiembre, el Tribunal de Caguas halló causa para arresto contra el boxeador, luego de que el Departamento de Justicia presentará siete cargos de maltrato físico, sicológico, mediante amenaza y daños a la propiedad contra Ojeda Cruz, quien denunció, a través de sus redes sociales, que fue víctima de violencio de género por parte del deportista.

A López Rivera se le impuso una fianza de $175,000.00, y fue dejado en libertad bajo supervisión electrónica y restricción bajo el programa de vigilancia de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio.

Denuncia agresiones y amenazas por parte del exboxeador.