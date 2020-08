Junta de Gobierno del PPD pide día feriado este jueves para reanudar primarias

Los integrantes de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), aprobaron el lunes varias determinaciones sobre las primarias paralizadas el pasado 9 de agosto.

“La primera, exigirle a la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) que convoque a una Asamblea Extraordinaria para que se derogue el Código Electoral y que ofrezca las garantías de los Códigos anteriores. Segundo, se aprobó una moción con las siguientes determinaciones: exigirle a la Comisión Estatal de Elecciones que los votos emitidos en el día de ayer sean validados y contados y que se divulguen dichos resultados. No podemos permitir que se siga especulando”, dijo el presidente del PPD, Aníbal José Torres al culminar la reunión de la Junta de Gobierno.

“Si la decisión de la Junta de Gobierno es divulgar los resultados de los que ya están, no se dejen achantar, no hay tendencia. Votaron 38 Precintos, faltan 72 Precintos de votar en todo Puerto Rico. La suerte no está echada”, sostuvo por su parte la aspirante a la gobernación, Carmen Yulín Cruz Soto.

“Yo creo que lo que sale es la voluntad de la Junta de Gobierno y de todos los candidatos que estuvimos de acuerdo”, expresó el aspirante a la gobernación, Charlie Delgado Altieri.

“Hay que terminar ya con los ‘Fake News’, con estar diciendo mentiras allá afuera. Puerto Rico merece que se le hable con la verdad. Es mejor que se sepa la verdad, romper con la mentira y el chisme”, mencionó el aspirante a la gobernación Eduardo Bhatia.

Torres explicó que el conteo de los votos ya emitidos y la divulgación de los mismos comenzará entre el lunes y el martes. Hasta tanto el Tribunal Supremo emita una determinación contraria con los casos presentados por Eduardo Bhatia Gautier y Pedro Pierluisi para que se cuenten y se divulguen los votos.

El presidente del PPD expresó que la Junta de Gobierno también aprobó una fecha para reanudar la votación.

“Lo otro es exigirle a la “gobernadora que declare el próximo jueves 13 día feriado y que dicho día se culmine el proceso de la votación de las primarias en los precintos donde no se realizó el voto en el día de ayer”, sostuvo.

El presidente del PPD aseguró que si se acoge la petición de que la primaria se reanude el jueves, su colectividad tiene los maletines preparados para entregarlos en los colegios de votación.

“¿Qué va a hacer la Comisión con los camioneros para exigirle que tienen que estar allí el jueves o el día que se determine, cómo van a coordinarse esas rutas para que no pase lo que pasó ayer? Esta determinación le corresponde a la Comisión Estatal de Elecciones”, sentenció.

Torres mencionó que se mantiene la determinación de que las personas que se fueron de los centros de votación que abrieron tarde, no podrán votar, cuando se reanude el proceso.

Además, se rechazó la solicitud de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto de comenzar la primaria.

“Nosotros teníamos a los licenciados Gerardo Cruz, Pedro Ortiz Alvarez y Jorge Martínez, que son abogados constitucionalistas, junto con el profesor Hector Luis Acevedo y en el análisis legal que hicimos, entendíamos que no procedía”, expresó Torres.

El presidente del PPD declaró que ninguno de los presentes solicitó la salida del comisionado electoral, Lind Orlando Merle Feliciano.

