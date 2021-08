Junta de Planificación ordena la paralización de construcción de piscina en Rincón

La Junta de Planificación ordenó este miércoles la paralización de la construcción de una piscina en la zona de la playa en el Condominio Sol y Playa, en Rincón.

Las protestas se mantienen frente al condominio, en oposición a la construcción de una piscina en la zona marítimo terrestre. Además, manifestantes reclaman que la playa es área de anidaje de tortugas por lo que debe ser protegida.

Actualmente, el área se encuentra custodiada por un batallón de policías, lo que ha provocado varios incidentes en días recientes con los manifestantes.

La Comisión de Recursos Naturales Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes, a través de su presidente Edgardo Feliciano Sánchez, había informado que acudirían ayer, martes, al tribunal en busca de que se obligue al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a entregar los permisos de construcción del polémico condominio.

“Ayer (lunes) culminaba la extensión del término que se le dio al DRNA para entregar el requerimiento de información sobre el caso de (condominio) Sol y Playa. Una hora antes de vencer el término recibimos una notificación firmada por un funcionario del DRNA, la cual cuestionaba nuestra facultad legislativa para investigar y donde negaba la entrega de los documentos solicitados. Esto es una falta de respeto para todos los miembros de la comisión”, sostuvo Feliciano Sánchez en declaraciones escritas.

“Estaremos acudiendo al tribunal para que se nos entregue toda la documentación solicitada en el caso del Condominio Sol y Playa en Rincón. La Asamblea Legislativa se respeta y si el Gobernador quiere mantener los canales de comunicación tiene que instruir al secretario Machargo a que nos respete como cuerpo. No quiero pensar que el esconder la información sea por la intervención imprudente de algunos funcionarios de fortaleza”, sostuvo.

Para la continuación de las vistas públicas la próxima semana, fueron citados la secretaria de la Gobernación, Noelia García y el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo.

“Ayer se entregó en la Fortaleza la citación formal a Noelia García, pero no descartamos citar otros funcionarios de fortaleza ante la negativa del secretario Machargo de entregar las comunicaciones electrónicas con estos funcionarios. En la Cámara de Representantes no vamos a claudicar a nuestra función constitucional. Que al país no le quepa duda de que si hubo presiones indebidas o acciones irregulares estas van a ser referidas a los foros pertinentes y no nos temblará la mano”, finalizó el representante del Distrito 12.

