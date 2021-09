Gobernador dice que pagará las pensiones aunque la jueza Taylor Swain de paso al recorte

El gobernador Pedro Pierluisi dijo este viernes que si la jueza Laura Taylor Swain, le da paso a los recortes a las pensiones propuesto en el Plan Fiscal, comoquiera hará los pagos.

“Mi posición es que legalmente, no es requerido. La jueza es la que va a tomar la última decisión de qué es lo que va a contener ese Plan de Ajuste. Yo espero que no incluya el corte a pensiones. Y he dicho y repito, que si por alguna razón, al final del camino lo incluyera, el gobierno le va a honrar todas esas pensiones, porque vamos a tener los recursos necesarios para hacerlo”, sostuvo el gobernador.

Entretanto, el integrante de la Junta Fiscal, Antonio Medina declaró que si en efecto el gobernador realiza los pagos, ellos como entidad no se opondrán.

“(El recorte en) El Plan de Ajuste es lo mínimo que van a recibir nuestros pensionados. Si en el futuro, ya sea el año que viene o en dos años, el gobierno tiene el recurso para legislar que se les pague la diferencia por encima de lo que dice el Plan Fiscal, nosotros no nos vamos a oponer”, expresó Medina.

Además, la Junta resaltó que la Asamblea Legislativa no tiene que intervenir de ninguna manera en aprobar o rechazar los recortes propuestos a las pensiones de los empleados públicos.

“La legislación no requiere (que la Legislatura apruebe o rechace el) recorte a las pensiones. Lo que necesitamos es una legislación específica para emitir los bonos. Particularmente, los bonos de valor contingente. Además, queremos asegurarnos para el valor de nuestra gente que se legisle para que nuestros maestros y jueces tengan el Seguro Social también”, explicó Medina.

Durante la reunión pública, el mandatario dijo que, aunque le recomendará a la Asamblea Legislativa que apruebe la parte del Plan de Ajuste de Deuda que tiene que ver con la emisión de bonos, no va a apoyar ningún recorte a las pensiones de empleados públicos.

“A pesar de los beneficios increíble de este plan, tengo que levantar mi voz nuevamente para cuestionar los recortes a las pensiones que incluye son innecesarios”, dijo el gobernador durante su participación ante la reunión ordinaria de la Junta.

Según el gobernador, la reducción que tiene el Plan de Ajuste con los recortes a las pensiones es de $63.8 millones.

“Definitivamente, con los recursos que tiene el gobierno en fondos recurrentes se puede pagar eso. Esto para mí ya parece que es una causa ideológica que no tiene sentido incluir en este Plan de Ajuste”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Junta Fiscal, David Skeel, reiteró que la culpa de insistir en un recorte de las pensiones es de los políticos del país “que no se encargaron de separar ese dinero para honrar las pensiones”.

La Junta de Control Fiscal (JCF) presentó el séptimo Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico, que a su entender reduce la deuda del país “a niveles sustentables”.

El documento, que tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, reduce el pago de la deuda de 3,900 millones de dólares a 1.15 mil millones de dólares anuales.

Los dos principales programas de bienestar social del gobierno estadounidense corren peligro debido a los cuantiosos desembolsos causados por la pandemia del coronavirus y por el retiro de la enorme generación de la posguerra.

Además, reduce la deuda que tienen las agencias del Gobierno de Puerto Rico con sus acreedores de 33 mil millones a 7 mil millones de dólares.

Sobre las pensiones, más del 72 por ciento no recibirá recorte y se establece un fideicomiso para asegurar los pagos futuros.

De otra parte, se incluyen los acuerdos alcanzados entre la JCF y la Asociación de Maestros; los bonistas de Obligaciones Generales y la Autoridad de Edificios Públicos; la Unión Servidores Públicos Unidos y el Comité Oficial de Retirados.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.