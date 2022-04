Justicia apelaría falla del tribunal a favor de Elizabeth Torres

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli informó que considera apelar la determinación del juez Anthony Cuevas, quien no dio paso a la solicitud que buscaba la desestimación de Elizabeth Torres como delegada congresional.

“Respetamos, pero diferimos de la determinación del honorable juez en cuanto a este caso, por lo que estamos considerando seriamente presentar un recurso de apelación. La solicitud fue presentada conforme al mandato expreso de la Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico, y no representa una cuestión política, ya que no se configuran los elementos de dicha doctrina. Aquí se planteó una controversia justiciable y clara de si esta persona está cumpliendo o no con los deberes establecidos en la legislación; para responder a esa controversia, el juzgador no tiene más que evaluar la evidencia y para eso precisamente está la Rama Judicial.”, dijo en declaraciones escritas Emnauelli.

"Se declara Ha Lugar a la Moción solicitando desestimación de recurso especial presentada por la Sra. Elizabeth Torres Rodríguez, porque la acción presentada trata sobre una cuestión política en la cual los tribunales no deben inmiscuirse", lee la decisión del juez Cuevas.

Ni un pelo de preocupación he tenido. Por el contrario, celebro la torpeza del ala demócrata-liberal PNP. Advertidos estaban cuando pedí disolución de esta chapucería pero, no tienen el temple para hacer lo correcto.



Pendientes a mis próximos pasos, esto no acaba aquí. pic.twitter.com/UrcN8WyoPD — Elizabeth Torres (@LaPremisaEli) April 29, 2022

“A pesar de que la señora Torres Rodríguez se comprometió bajo juramento a adelantar los objetivos de la Ley 167-2020 y a trabajar activamente a tiempo completo para tal fin, sus actuaciones y manifestaciones demuestran que no ha estado ejerciendo las funciones conforme lo requiere dicho estatuto y en cumplimiento con el mandato de los electores", explicó el secretario en conferencia de prensa.

Desde su juramentación hasta el presente, Torres Rodríguez no ha hecho actos afirmativos para exigir al Congreso federal que proceda a admitir a Puerto Rico como un estado de Estados Unidos. Por el contrario, en múltiples ocasiones y constantemente desde su juramentación, ha manifestado que no reconoce el objetivo de la Ley 167-2020 y que la delegación congresional debe ser disuelta”, agregó.

Sentencia by Erick A. Velázquez Sosa

El recurso legal presentado por la Secretaría de lo Civil de Justicia dispone que “sus actuaciones y manifestaciones dejan claro que no reconoce a la delegación a la que pertenece y que ha abdicado de realizar en sus funciones estatutarias”.

La querella fue radicada en septiembre y exige su destitución.

Torres - quien cobra hasta $120,000 aunque dice que su puesto es un "embeleco", le había solicitado al gobernador Pedro Pierluisi que disolviera la delegación congresional, por entender que "mantener esta Delegación viva es un acto de traición al pueblo".

Recientemente estuvo bajo el ojo público, luego de publicar un vídeo en el que alegó que tenedores se imantan a su cuerpo debido a la vacuna contra el COVID-19. Sus expresiones provocaron críticas, burlas y cuestionamientos.

El secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, solicitó a la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Carmen Feliciano, que detenga los pagos a la delegada por la estadidad.