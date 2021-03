Justicia cierra casos de fraude al PUA que involucraban a estudiantes

El designado secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, anunció este martes que la agencia cerró los casos de presunto fraude al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) que involucraban a estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola.

“Vi las recomendaciones y yo los evalué. Y por primera les voy a decir al publico y se lo digo a ustedes, que mi determinación va a ser archivarlos, pero con la misma vara.”, expresó Emanuelli Hernández a preguntas de la vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos del Senado, Gretchen Hau.

Según explicó el funcionario en vista pública, “no había caso.”

“Ese caso específicamente yo lo re invesigué y lo re investigué con otros fiscales, pero les dije más. Les dije: “Yo quiero que ustedes me traigan no ese caso. Yo quiero que ustedes me traigan otros casos.” Y me trajeron 16 casos. Eran ocho de escuelas públicas y ocho de colegios privados.", sostuvo el secretario de Justicia.

