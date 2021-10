Justicia desmiente radicación de cargos contra Jensen Medina por fraude al PUA

El Departamento de Justicia desmintió este miércoles que se le haya radicado cargos contra Jensen Medina Cardona, por supuesto fraude al PUA.

Según trascendió, Medina Cardona habría solicitado el beneficio cuando estaba ingresado en la cárcel con información falsa.

"No hay duda de que él lo hizo", dijo la madre de Arellys Mercado.

Mientras, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera, no confirmó ni negó la información.

"El Departamento del Trabajo, ni confirma, ni niega información sobre personas que pudieran haber recibido o solicitado Desempleo o PUA", indicó aTelenoticias.

"De igual manera, hacemos constar que el Departamento no ha divulgado información nio documentos a terceros de conformidad con las normas, regulaciones y leyes aplicables. Por tanto, no podemos emitir ninguna otra expresión en relación con el particular", añadió.

Medina actualmente enfrenta juicio en su contra por el asesinato de Arellys Mercado y violaciones a la Ley de Armas.