Asesinato Keishla Rodríguez | Justicia no radicará cargos contra Félix Verdejo a nivel local

El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli, informó hoy, viernes, que NO radicarán cargos contra el boxeador Félix Verdejo a nivel local por el asesinato de la joven Keishla Rodríguez.

Este caso permanecerá en la jurisdicción federal.

“Basado en el caso de Sánchez vs. Valle y luego de la ponderación de consideraciones prácticas en la presentación de evidencia, tomamos la determinación de que los cargos contra Félix Verdejo y Luis Antonio Cádiz sean procesados por el foro federal. De este modo, estaremos concentrando todos los esfuerzos en un solo foro para, de manera efectiva, lograr la convicción de los responsables de la muerte de Keishla”, indicó Emanuelli por comunicado.

El caso Puerto Rico vs. Sánchez Valle dispuso que, de acuerdo con la protección constitucional contra la doble exposición y debido a que Puerto Rico no es un estado federado, no se puede procesar en los tribunales de Puerto Rico a una persona que haya sido absuelta, convicta o expuesta a serlo por el mismo delito en los tribunales federales.

“En este caso, el gran jurado autorizó cargos federales contra Félix Verdejo, y se presentaron acusaciones por los delitos de robo vehicular con resultado de muerte, secuestro con resultado de muerte, posesión y uso de un arma de fuego en un delito de violencia. Las acusaciones federales imputan el asesinato o muerte de Keishla, en los cargos de secuestro y carjacking. Además, alegan la muerte premeditada de Keishla como parte de las circunstancias especiales agravantes", explicó el secretario.

"En vista de que la Fiscalía federal alegó (y habrá de probar) el asesinato de Keishla como parte de los elementos de los delitos de secuestro y el carjacking, así como un factor especial agravante, la norma de Sánchez Valle no aconseja presentar cargos estatales que puedan comprometer el procesamiento efectivo de este caso, que nos ha consternado a todos”, agregó.

Justicia continuará trabajando en colaboración y coordinación con la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, para apoyar el proceso que le haga justicia a Keishla y a las víctimas del crimen.

Ambos permanecerán en prisión.

En contexto

Rodríguez desapareció el pasado jueves, 29 de abril. Su cuerpo fue hallado en la laguna San José, bajo el puente Teodoro Moscoso.

Verdejo y otro hombre -identificado como Luis Antonio Cádiz- están acusados formalmente por el caso de la joven. Ambos están en prisión y SIN DERECHO a fianza.

Telenoticias supo que Cádiz es exconvicto federal y testigo cooperador.

Ind 5-6-21 (1) by Telemundopr

“Mi hija es un ser de luz y será para mí -todos los días- mi niña bonita”.