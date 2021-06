Justicia y Hacienda se unen para combatir el fraude contributivo

Un individuo que supuestamente se hacía pasar como desarrollador fue acusado el jueves de fraude y evasión contributiva, en una investigación realizada por fiscales de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia (DJ), agentes del Departamento de Hacienda (DH) y la Agencia federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a los fiscales Roxanne Rivera y Juan Méndez, el imputado, Waldemar Fernández Rodríguez se hacía pasar como vendedor de bienes raíces y desarrollador de propiedades residenciales. Supuestamente, el sujeto ofrecía a través de páginas de clasificados unos solares en los pueblos de Dorado, Quebradillas y otros lugares en el área norte de Puerto Rico.

“Las personas a través de Clasificados Online se interesan cuando ven el anuncio, lo llaman y lo contactan y el los recibe en estos solares que están segregados y se los muestra para comenzar con el proceso de compraventa”, dijo la fiscal Rivera en conferencia de prensa.

“(El sujeto) requiere que la venta se haga con cheques de gerente entregados al momento. Por la investigación tenemos evidencia de que son varios solares los que dice posee y vende”, añadió.

Además, Fernández Rodríguez no radicaba planillas de contribución sobre ingresos de las ventas fraudulentas. Se le imputa la no radicación de planillas de contribución sobre ingresos desde el 2016 hasta el 2019. Las autoridades entienden que la cantidad no reportada asciende a 1.2 millones de dólares.

“Don Waldemar se mercadeaba como desarrollador, los solares estaban a su nombre. En muchos de estos casos, las personas que pagaron por estos solares a cambio de la entrega de la propiedad acabaron siendo víctimas de fraude también porque don Waldemar les promete trabajos para terminar las fincas y optimizarlas para desarrollo y esto nunca ocurre”, explicó el fiscal Juan Méndez.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández mencionó que este es el primer caso que surge como producto de un Acuerdo Colaborativo entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda y la (DEA) con el objetivo de combatir el fraude contributivo.

Según el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, Fernández Rodríguez se benefició personalmente de $801,555 , correspondientes al principal aproximado de la deuda contributiva y a los intereses, recargos y penalidades estimadas.

El sujeto tenía cuentas bancarias en instituciones financieras y registró tres corporaciones en el Departamento de Estado: MH2Homes Development Corporation, Home Inc., y Dorado Development Group Corporation. Estas corporaciones tampoco rindieron contribuciones al Departamento de Hacienda.

Fernández Rodríguez fue llevado al Tribunal de Primera Instancia en San Juan, donde se le encontró causa para arresto y se le fijó una fianza de $50 mil. La vista preliminar está pautada para el 30 de junio.

