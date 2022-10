Kanye West reconoce que Bad Bunny es su competencia

El rapero estadounidense Kanye West, reconoció en una entrevista en el podcast "Drink Champs" con los conductores N.O.R.E. y DJ EFN, que considera al artista puertorriqueño Bad Bunny como su competencia.

Al hablar sobre la múscia del conejo malo, dijo que ve sus conciertos y toma notas para aprender del boricua.

"Si vas a sacar un álbum, tienes que ir tras el artista número uno", indicó.

"Bad Bunny ese es quien está en nuestra pared. Ese es quien está en nuestra pared cuando hacemos música . Estamos cargando material de sus conciertos. No hay problemas, no hay odios , solo estamos compitiendo", añadió el ex esposo de Kim Kardashian.

Benito Martínez, nombre de pila del rapero puertorriqueño, sigue cosechando éxitos, pues se convirtió en el gran favorito de los American Music Awards (abreviados como AMA) al conseguir ocho nominaciones, por delante de Beyoncé, Drake y Taylor Swift, que recibieron seis candidaturas cada uno.

El éxito de Bad Bunny en unos premios que durante décadas se han centrado exclusivamente en artistas anglosajones demuestra el buen estado de la música en español, pues hasta ahora las estrellas hispanas solo se destacaban en la versión latina de los galardones, conocida como Latin American Music Awards y entregados en una ceremonia aparte.