La falsedad en las redes sociales

Quien veía las publicaciones en Facebook de Miguel Ángel Ocasio podría creer que se trataba de un hombre enamorado, feliz con la relación que llevaba con Andrea Ruiz Costas.

"Con el amor de mi vida", escribió en el calce de una foto junto a la mujer el 10 de marzo. El 29 de abril, el cuerpo parcialmente quemado de Andrea fue hallado en Guavate.

"La presumía con coj○#=$ por las redes! Según el Facebook de él, era la relación perfecta! La sociedad es aveces (sic) tan mediocre que vive una vida perfecta por las redes mientras su vida real se derrumba. Nos han acostumbrado tanto a tener que convencer a las personas de nuestra felicidad que se nos olvida crearla de verdad. Posteo pocas cosas personales porque no tengo que convencer a nadie de mi felicidad ni tampoco victimizar mas mis dias malos ♡ mi vida la vivo para mí y con los míos ♡ Y no es que no pongan de todo un poco pero asegúrese que su vida virtual y su vida real vayan acorde. Tú no le haces eso a quien dices ser "el amor de tu vida" hacen 2 meses atrás...tú no le haces eso a nadie nunca!...RIP Andrea ", escribió este martes una mujer en la misma red social.

Andrea buscó protección de las autoridades, pero se le fue denegada. En audios revelados en exclusiva por Telenoticias, la mujer contaba su frustración con el sistema.

El Tribunal Supremo declaró "no ha lugar" solicitudes para que las grabaciones de la vista de su caso se divulgaran. Sin embargo, este lunes, Noticel obtuvo el audio de una de las vistas.

Ocasio Santiago confesó el asesinato. Se le impuso una fianza de $1,100,000 que no prestó, por lo que fue ingresado a prisión.

