Natti Natasha estrena tema dedicado a Raphy Pina

La cantante de música urbana, Natti Natasha, aprovechó su presentación en los Latin American Music Awards (Latin AMAs) para estrenar un nuevo tema titulado "La falta que me haces", dedicado a su prometido, el productor Raphy Pina.

Al finalizar su presentación, la cantante le envió un mensaje a Pina:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

"Para todas las personas que necesiten esta canción. Yo no sabía que la necesitaba hasta el día que la creamos. Por si me estás viendo Raphy, todos te amamos”, expresó.

Posteriormente, el productor y empresario publicó un mensaje en Instagram.

La vida me ha puesto a prueba en muchas ocasiones pero también me ha dado muchas bendiciones y tú eres una de ella. La distancia también hace que el amor permanezca más cercano, lo hiciste de maravilla. Te amo", lee la publicación.

Raphy Pina se encuentra actualmente en prisión, cumpliendo una condena por posesión de un arma ilegal

Aquí la letra de la canción:

Otro día sin ti...

Que despierto y tú no estas...

Pasan cosas por mi mente

Me preocupa no saber como estarás

Tal vez igual que yo

Sintiéndote fatal

Igual que yo con ganas de llorar...

Tú no sabes cuanta falta me haces

Yo no sé como vivir sin tí...

Tú no sabes cuanto es que te extraño

Yo no se si pueda resistir

Y me hago la fuerte para que no sepas

Que me duele y que no sé vivir sin tí...

Tú no sabes cuanta falta me haces

Yo no se como vivir sin tí...

Tú no sabes cuanto es que te extraño

Yo no se si pueda resistir

Y me hago la fuerte para que no sepas

Que me duele y que no se vivir sin ti...