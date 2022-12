La FDA aprueba VRAYLAR® (cariprazina) como tratamiento adyuvante para el trastorno depresivo mayor

AbbVie (NYSE: ABBV) anunció hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos aprobó VRAYLAR® (cariprazina) como terapia adyuvante a los antidepresivos para el tratamiento del trastorno depresivo mayor (TDM) en adultos. Sustentado en datos clínicos que demostraron eficacia y tolerabilidad bien establecida, esta indicación adicional provee una opción nueva para adultos con una respuesta parcial al tratamiento con un antidepresivo.

“Muchos de los que viven con trastorno depresivo mayor encuentran que su terapia antidepresiva actual no les ofrece alivio significativo de los síntomas que presentan a diario”, explicó Thomas Hudson, M.D., vicepresidente sénior de investigación y desarrollo y oficial científico principal de AbbVie. “La aprobación de hoy de VRAYLAR provee una opción de tratamiento nuevo importante para satisfacer una necesidad médica aún no satisfecha. AbbVie tiene el compromiso de impulsar el progreso y el avance de soluciones para pacientes que viven con enfermedades neuropsiquiátricas complejas.”

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

El TDM es uno de los trastornos mentales más comunes en los Estados Unidos, aproximadamente uno de cada cinco adultos presentará este trastorno durante su vida1. En un estudio amplio llevado a cabo en los Estados Unidos de adultos con TDM, aproximadamente el 50 por ciento aún presentaba síntomas depresivos con su primer tratamiento2. Si alguno de los síntomas de depresión aún persiste con un antidepresivo, puede ser beneficioso añadir al régimen existente un tipo de medicamento distinto, lo que a menudo se conoce como tratamiento adyuvante.

“Los pacientes con una respuesta inadecuada al medicamento antidepresivo habitual se sienten frustrados de tener que intentar múltiples medicamentos y seguir sufriendo de síntomas sin resolver. En lugar de volver comenzar con otro antidepresivo habitual, VRAYLAR trabaja con el tratamiento existente y puede ayudar a mejorar el progreso ya logrado”, explicó Gary Sachs, MD, vicepresidente clínico de Signant Health, profesor clínico asociado de psiquiatría del Massachusetts General Hospital e investigador principal del ensayo clínico de fase 3. "Para los adultos que viven con el trastorno depresivo mayor, debido a una mejora inadecuada con la respuesta a los antidepresivos habituales, VRAYLAR es una opción de tratamiento adyuvante eficaz con un perfil de seguridad bien caracterizado”.

Cariprazina se mercadea con el nombre de VRAYLAR® en los Estados Unidos, y además de estar aprobado como terapia adyuvante a los antidepresivos para el tratamiento de TDM in adultos, está aprobado por la FDA para tratar a adultos con episodios depresivos agudos, maniacos y mixtos, asociados con el trastorno bipolar tipo I al igual que esquizofrenia. AbbVie y Gedeon Richter Plc, han desarrollado en conjunto la cariprazina. Más de 8,000 pacientes a nivel mundial han recibido tratamiento con cariprazina en más de 20 ensayos clínicos que evaluaron la eficacia y la seguridad de la cariprazina en una amplia gama de trastornos psiquiátricos.

“Durante la etapa temprana de desarrollo de la cariprazina, nos centramos en diseñar un compuesto para cubrir una gama de síntomas para enfermedades mentales y afectar el receptor de dopamina D3”, explicó István Greiner, Ph.D., investigación y desarrollo y director de Gedeon Richter. “Aunque fueron la esquizofrenia y los episodios bipolares maniacos y mixtos las primeras indicaciones en el mercado de los EE.UU., nos sentimos emocionados en ver cómo ha evolucionado el potencial completo de la cariprazina con aprobaciones en depresión bipolar tipo I y ahora como antidepresivo adyuvante en el trastorno depresivo mayor”.

Datos sobresalientes del programa clínico que sustentan la aprobación incluyen:

El Estudio 3111-301-001 demostró un cambio clínico y estadísticamente significativo desde el inicio hasta la semana seis en el puntaje total de la Escala de Evaluación de Montgomery-Åsberg (MADRS, por sus siglas en inglés) en pacientes tratados con dosis de cariprazina de 1.5 mg/día + TAD en comparación con placebo + TAD. En un segundo estudio de habilitación de registro (registration-enabling), el estudio RGH-MD-75, se demostró un cambio clínico y estadísticamente significativo desde el inicio hasta la semana ocho en el puntaje total de MADRS en pacientes tratados con dosis de cariprazina de 2-4.5 mg/día (dosis promedio de 2.6 mg) + TAD en comparación con placebo + TAD.

La cariprazina fue, en general, bien tolerada en estudios de 6 y 8 semanas. El cambio promedio en el peso fue de < 2 lbs. y ≤ 3% de los pacientes tuvieron un aumento de peso de ≥ 7%.

La dosis inicial de VRAYLAR es 1.5 mg una vez al día. Dependiendo de la respuesta clínica y la tolerabilidad, la dosis puede aumentarse a 3 mg una vez al día el día 15. En ensayos clínicos, los ajustes en la dosificación a intervalos de menos de 14 días provocaron una incidencia más alta de reacciones adversas. La dosis máxima recomendada es 3 mg una vez al día.

Las reacciones adversas más comunes observadas en los estudios de terapia adyuvante en TDM (≥ 5% y al menos dos veces la incidencia con placebo) fueron: Acatisia, náusea e insomnio en las dosis recomendadas en los ensayos de dosis fija de seis semanas de duración Acatisia, intranquilidad, cansancio, estreñimiento, náusea, aumento del apetito, mareo, insomnio y síntomas extrapiramidales en un ensayo de dosis flexible de 8 semanas de duración con un ajuste de dosis menor de 14 días



Acerca del trastorno depresivo mayor (TDM)

El TDM es uno de los trastornos mentales más comunes en los Estados Unidos, y se caracteriza por síntomas como tristeza abrumadora y/o pérdida de interés que no desaparecen después de dos semanas3. El TDM puede causar discapacidad funcional, que afecta adversamente las relaciones interpersonales al igual que la calidad de vida4. Es una causa principal de discapacidad en el mundo5 con una prevalencia de por vida de un 20% en los adultos en EE.U.1. Los síntomas pueden incluir estado de ánimo depresivo, pérdida del placer o interés en actividades, sentimientos de inutilidad, falta de energía, poca concentración, cambios en el apetito, disturbios del sueño, pensamientos suicidas y sensación de intranquilidad o lentitud en el movimiento o el habla3. En EE.UU., se ha estimado que la carga económica del TDM fue de cerca de $326 mil millones en 2020.6

Acerca del estudio 3111-301-001

El Estudio 3111-301-001 es un ensayo multicéntrico aleatorio, doble ciego, controlado con placebo que consta de 751 participantes llevado a cabo en los Estados Unidos, Bulgaria, Estonia, Alemania, Hungría, Ucrania y el Reino Unido. Después de un periodo de evaluación de hasta 14 días, los pacientes con una respuesta clínica inadecuada a su monoterapia antidepresiva fueron aleatorizados entre tres grupos de tratamiento (1:1:1). El primer grupo recibió cariprazina en dosis de 1.5 mg/día + TAD, el segundo grupo recibió cariprazina en dosis de 3.0 mg/día + TAD y el tercer grupo recibió placebo + TAD. Durante seis semanas, el medicamento fue administrado una vez al día además del tratamiento continuo de TAD. Los pacientes tratados con la dosis de cariprazina de 3.0 mg/día + TAD demostraron una mejora en el puntaje total de MADRS en la semana seis mayor que placebo + TAD, sin alcanzar un significado estadístico.

Acerca del Estudio RGH-MD-75

El Estudio RGH-MD-75 es un ensayo multicéntrico, aleatorio, doble ciego, controlado con placebo de dosis flexible en pacientes ambulatorios que incluyó 808 participantes. El estudio fue llevado a cabo en los Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Eslovaquia, Ucrania y Suecia. Después de un periodo de 7-14 días de evaluación y reposo de fármacos prohibidos, los pacientes elegibles entraron en un periodo de tratamiento doble ciego de 8 semanas en el cual continuaron con el tratamiento antidepresivo y fueron aleatorizados (1:1:1) a recibir cariprazina como adyuvante en dosis de 1-2 mg/día, cariprazina 2-4.5 mg/día o placebo. Los datos del Estudio RGH-MD-75 fueron publicados en la revista Journal of Clinical Psychiatry7. Los pacientes tratados con dosis de cariprazina de 1-2 mg/día + TAD demostraron una mejora en el puntaje total de MADRS en la semana ocho mayor que placebo + TAD, sin alcanzar un significado estadístico.

Acerca de VRAYLAR® (cariprazina)

VRAYLAR es un antisicótico atípico de uso oral para una vez al día aprobado como terapia adyuvante a los antidepresivos para el tratamiento del trastorno depresivo mayor (TDM) en adultos (1.5 a 3 mg/día), para el tratamiento de episodios depresivos asociados con el trastorno bipolar tipo I (depresión bipolar) en adultos (1.5 a 3 mg/día) y para el tratamiento agudo de adultos con episodios maniacos o mixtos asociados con el trastorno bipolar tipo I (3 a 6 mg/día). VRAYLAR también está aprobado para el tratamiento de esquizofrenia en adultos (1.5 a 6 mg/día).

A pesar de que no se conoce el mecanismo de acción de VRAYLAR, se cree que la eficacia de VRAYLAR puede estar mediada por una combinación de actividad agonista parcial de los receptores de dopamina D₂ y serotonina 5-HT 1A y actividad antagonista de los receptores de serotonina 5-HT 2A a nivel central. Los estudios de farmacodinámica de VRAYLAR han demostrado que este puede actuar como un agonista parcial de alta afinidad de enlace en los receptores de dopamina D 3 , dopamina D 2 y serotonina 5-HT 1A . VRAYLAR demostró una afinidad in vitro de cerca de 8 veces mayor por los receptores de dopamina D 3 vs. D 2 . Además, VRAYLAR actúa como un antagonista de los receptores de serotonina 5-HT 2B y 5-HT 2A con una afinidad de enlace alta y moderada, respectivamente al igual que un enlace en los receptores de histamina H 1 . VRAYLAR demostró una afinidad de enlace menor en los receptores de serotonina 5-HT 2C y adrenérgicos α 1A sin afinidad apreciable por los receptores muscarínicos colinérgicos8. El significado clínico de estos datos in vitro no se conoce.

VRAYLAR fue desarrollado en conjunto por AbbVie y Gedeon Richter Plc, siendo AbbVie responsable de la comercialización en los EE.UU., Canadá, Japón, Taiwán y países Latinoamericanos específicos (entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela).

Acceda a www.vraylar.com para más información.

Usos e Información de Seguridad Importante de VRAYLAR® (cariprazina)

VRAYLAR es un medicamento recetado usado en adultos para:

tratar la esquizofrenia

el tratamiento de corto plazo (agudo) de episodios maniacos o mixtos del trastorno bipolar tipo I

tratar los episodios depresivos del trastorno bipolar tipo I (depresión bipolar)

tratar el trastorno depresivo mayor junto con medicamentos antidepresivos

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de VRAYLAR?

Las personas de mayor edad con psicosis relacionada con demencia (que han perdido el contacto con la realidad debido a confusión y pérdida de memoria) que reciben medicamentos como VRAYLAR corren un riesgo mayor de muerte. VRAYLAR no está aprobado para tratar a pacientes con psicosis relacionada con demencia.

VRAYLAR y los antidepresivos pueden aumentar los pensamientos o acciones suicidas en algunos niños y adultos jóvenes, en especial en los primeros meses de tratamiento o cuando ocurre un cambio de dosis.

La depresión y otras enfermedades mentales son la causa más importante de pensamientos y acciones suicidas. Los pacientes que reciben antidepresivos y sus familias o cuidadores deben estar atentos a los síntomas depresivos nuevos o el empeoramiento de estos, en particular a los cambios repentinos en el estado de ánimo, conductas, pensamientos o sentimientos. Esto es muy importante cuando se comienza VRAYLAR o el antidepresivo o cuando ocurre un cambio de dosis. Se debe notificar de inmediato al médico cualquier cambio de estos síntomas.

VRAYLAR puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

Derrame cerebral (problemas cerebrovasculares) en personas de mayor edad con psicosis relacionada con demencia que puede causar la muerte

Síndrome maligno neuroléptico (SMN): Llame a su profesional de la salud o visite la sala de emergencia del hospital más cercano de inmediato si presenta fiebre alta, rigidez muscular, confusión, aumento de la sudoración o cambios al respirar, en la frecuencia cardiaca y la presión arterial. Estos pueden ser síntomas de un efecto secundario raro, pero potencialmente mortal conocido como SMN. Debe suspenderse VRAYLAR si presenta SMN.

Llame a su profesional de la salud o visite la sala de emergencia del hospital más cercano de inmediato si presenta fiebre alta, rigidez muscular, confusión, aumento de la sudoración o cambios al respirar, en la frecuencia cardiaca y la presión arterial. Estos pueden ser síntomas de un efecto secundario raro, pero potencialmente mortal conocido como SMN. Debe suspenderse VRAYLAR si presenta SMN. Movimientos corporales descontrolados (discinesia tardía o DT): VRAYLAR puede causar movimientos que no puede controlar de la cara, la lengua u otras partes del cuerpo. La discinesia tardía puede que no desaparezca, aunque deje de tomar VRAYLAR. La discinesia tardía también puede comenzar después de suspender VRAYLAR.

VRAYLAR puede causar movimientos que no puede controlar de la cara, la lengua u otras partes del cuerpo. La discinesia tardía puede que no desaparezca, aunque deje de tomar VRAYLAR. La discinesia tardía también puede comenzar después de suspender VRAYLAR. Efectos secundarios de inicio tardío: VRAYLAR permanece en el cuerpo por mucho tiempo. Algunos efectos secundarios puede que no ocurran de inmediato y comiencen varias semanas después de comenzar a usar VRAYLAR, o si ocurre un aumento de la dosis. Su profesional de la salud debe vigilarlo por la posibilidad de efectos secundarios durante varias semanas después de comenzar o aumentar la dosis de VRAYLAR.

Problemas del metabolismo, como:

Azúcar alto en la sangre y diabetes: Puede ocurrir un aumento en el azúcar en la sangre en algunas personas que toman VRAYLAR. El azúcar en la sangre demasiado alto puede causar coma o la muerte. Su profesional de la salud debe verificar los niveles de azúcar en la sangre antes o justo después de comenzar a tomar VRAYLAR y regularmente durante el tratamiento. Informe a su profesional de la salud si presenta síntomas como demasiada sed, demasiado hambre o malestar estomacal, si orina con más frecuencia de lo normal, sensación de debilidad, cansancio, confusión o aliento con olor a frutas.

Puede ocurrir un aumento en el azúcar en la sangre en algunas personas que toman VRAYLAR. El azúcar en la sangre demasiado alto puede causar coma o la muerte. Su profesional de la salud debe verificar los niveles de azúcar en la sangre antes o justo después de comenzar a tomar VRAYLAR y regularmente durante el tratamiento. Informe a su profesional de la salud si presenta síntomas como demasiada sed, demasiado hambre o malestar estomacal, si orina con más frecuencia de lo normal, sensación de debilidad, cansancio, confusión o aliento con olor a frutas. Aumento en los niveles de grasas (colesterol y triglicéridos) en la sangre: Su profesional de la salud debe verificar los niveles de grasas en la sangre antes o justo después de comenzar a tomar VRAYLAR y durante el tratamiento.

Su profesional de la salud debe verificar los niveles de grasas en la sangre antes o justo después de comenzar a tomar VRAYLAR y durante el tratamiento. Aumento de peso: Se ha informado aumento de peso con el uso de VRAYLAR. Usted y su profesional de la salud deben verificar su peso antes y regularmente durante el tratamiento.

Recuento bajo de glóbulos blancos: Se han informado recuentos bajos de glóbulos blancos con el uso de medicamentos antisicóticos, incluido VRAYLAR. Esto puede aumentar el riesgo de infecciones. Se ha informado recuentos muy bajos de glóbulos blancos, que puede ser mortal, con otros antisicóticos. Su profesional de la salud debe hacer análisis de sangre durante los primeros meses de tratamiento con VRAYLAR.

Disminución de la presión arterial (hipotensión ortostática): Puede sentir aturdimiento o desmayo al levantarse muy rápido después de haber estado sentado o acostado.

Caídas: VRAYLAR puede causar somnolencia o mareo, disminución de la presión arterial al cambiar de posición (hipotensión ortostática) y lentitud de los pensamientos y las destrezas motoras, lo que puede provocar caídas que resultan en fracturas u otras lesiones.

Ataques (convulsiones)

Somnolencia, pesadez, sensación de cansancio, dificultad para pensar y llevar a cabo actividades normales: NO maneje, opere maquinaria ni haga otras actividades peligrosas hasta tanto sepa cómo VRAYLAR lo afecta. VRAYLAR puede causar somnolencia.

Aumento de la temperatura corporal: No se exponga al calor excesivo ni se deshidrate mientras recibe tratamiento con VRAYLAR. No se ejercite demasiado. En clima caliente, manténgase en ambientes frescos de ser posible. No se exponga al sol. No use demasiada ropa ni ropa pesada. Beba mucha agua.

La dificultad para tragar puede hacer que los alimentos o el líquido lleguen a los pulmones

¿Quién no debe tomar VRAYLAR?

No tome VRAYLAR si presenta alergia a alguno de sus ingredientes. Busque ayuda médica de emergencia si está presentando una reacción alérgica (por ejemplo, erupción, picor, ronchas, hinchazón de la lengua, los labios, la cara o la garganta).

¿Qué debo informarle a mi profesional de la salud antes de tomar VRAYLAR?

Déjele saber a su profesional de la salud de sus otros padecimientos y si:

tiene o ha tenido problemas cardiacos o un derrame

tiene o ha tenido presión arterial baja o alta

tiene o ha tenido diabetes o azúcar alto en la sangre o antecedentes familiares

tiene o ha tenido niveles altos de colesterol total, colesterol LDL o triglicéridos; o niveles bajos de colesterol HDL

tiene o ha tenido ataques (convulsiones)

tiene o ha tenido problemas renales o hepáticos

tiene o ha tenido recuento bajo de glóbulos blancos

está embarazada o tiene planes de estar embarazada. VRAYLAR puede causarle daño al feto. Tomar VRAYLAR durante el tercer trimestre de embarazo puede provocar que su bebé tenga movimientos musculares anormales o síntomas de abstinencia después del parto. Converse con su profesional de la salud acerca del riesgo para el feto si toma VRAYLAR durante el embarazo. Si queda embarazada o piensa que está embarazada durante el tratamiento, converse con su profesional de la salud sobre la inscripción en el Registro Nacional de Embarazo para Antisicóticos Atípicos llamando al 1-866-961-2388 o http://www.womensmentalhealth.org/clinical-and-research-programs/pregnancyregistry/.

está lactando o tiene planes de lactar. No se conoce si VRAYLAR pasa a la leche materna. Converse con su profesional de la salud en cuanto a la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento con VRAYLAR.

Infórmele a su profesional de la salud sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los recetados, los que no requieren receta, vitaminas y suplementos. VRAYLAR puede afectar la manera en que trabajan otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar la manera en que trabaja VRAYLAR. No comience ni suspenda ningún medicamento mientras toma VRAYLAR sin conversar primero con su profesional de la salud.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de VRAYLAR?

Los efectos secundarios más comunes incluyen dificultad para moverse o movimientos lentos, temblores, movimientos corporales descontrolados, intranquilidad y la necesidad de mantenerse moviéndose, somnolencia, náusea, vómitos, indigestión, estreñimiento, sensación de cansancio, dificultad para dormir, aumento de apetito y mareo.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de VRAYLAR.

Consulte la Información de prescripción completa, incluido el Recuadro de Advertencias, y loa Guía del Medicamento.

Se le exhorta a notificar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Acceda a www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Si tiene dificultad para costear su medicamento, AbbVie pudiera ayudar. Acceda a AbbVie.com/myAbbVieAssist para conocer más.

Acerca de AbbVie en Salud Mental

AbbVie dirige la búsqueda de una mejor salud mental. Durante los últimos 30 años, los científicos y clínicos de la compañía han laborado para abordar la complejidad de las enfermedades mentales y hoy ofrecen una cartera de medicamentos y el desarrollo de una innovación que abarca la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar tipo I y la esquizofrenia. Para conocer más sobre el trabajo de AbbVie para apoyar a las personas en su lucha para el control de la salud mental, acceda a www.abbvie.com o siga @abbvie en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn.

Acerca de AbbVie

La misión de AbbVie es descubrir y proporcionar medicamentos innovadores para solucionar asuntos de salud graves de hoy y atender los retos médicos del mañana. Nos esforzamos en tener un impacto notorio en las vidas de las personas entre varias áreas terapéuticas clave: inmunología, oncología, neurociencia, cuidado visual, virología, además de productos y servicios entre nuestra cartera de Allergan Aesthetics. Para más información de AbbVie, visítenos en www.abbvie.com.

Siga @abbvie en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn.

Declaraciones de proyecciones futuras

Algunas declaraciones en este comunicado de prensa son o pueden ser consideradas declaraciones de proyecciones futuras para propósitos de la Ley de Reforma de Litigio sobre Valores Privados de 1995. Las palabras "cree," "espera," "anticipa," "proyecta" y expresiones similares, entre otras, por lo general, identifican declaraciones de proyecciones futuras. AbbVie advierte que estas declaraciones de proyecciones futuras están sujetas a los riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran significativamente de los indicados en las declaraciones de proyecciones futuras. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a no poder materializar los beneficios esperados de la adquisición de Allergan plc (“Allergan”) por parte de AbbVie, no poder integrar los negocios de Allergan con prontitud y eficacia, la competencia de otros productos, los retos a la propiedad intelectual, las dificultades inherentes a los procesos de investigación y desarrollo, litigios adversos o acciones gubernamentales, y a los cambios a las leyes y reglamentos aplicables a nuestra industria y el impacto de los brotes de salud pública, epidemias o pandemias, como el COVID-19. Información adicional acerca de los factores económicos, competitivos, gubernamentales, tecnológicos y otros que pueden afectar las operaciones de AbbVie se establece en el Ítem 1A, "Factores de riesgo," en el Informe Anual de 2021 de AbbVie en el Formulario 10-K, el cual ha sido sometido ante la Comisión de Valores e Intercambios, según actualizado en los Informes Trimestrales subsiguientes en el Formulario 10-Q. AbbVie no está obligado a divulgar públicamente ninguna revisión de las declaraciones de proyecciones futuras como resultado de eventos o desarrollos subsiguientes, excepto según requerido por ley.

US-VRAA-220150

Referencias:

Hasin DS, Sarvet AL, Meyers JL, et al. Epidemiology of Adult DSM-5 Major Depressive Disorder and Its Specifiers in the United States. JAMA Psychiatry. 2018;75(4):336-346. Trivedi MH, Rush AJ, Wisniewski SR, et al. Am J Psychiatry. 2006;163(1):28-40. National Institute of Mental Health (2022). Depression. Disponible en: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression. Accesado en diciembre de 2022 Bains N, Abdijadid S. Major Depressive Disorder. [Actualizado en junio 1, 2022]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559078/. Diciembre de 2022 Friedrich MJ. Depression Is the Leading Cause of Disability Around the World. JAMA. 2017;317(15):1517. Greenberg P, Fournier AA, Sistsky T, et al. Pharmacoeconomics. 2021;39(6):653-65.