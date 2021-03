La final de Miss Mundo se celebrará en Puerto Rico

Miss World Ltd. confirmó este miércoles que Puerto Rico será la sede de la final

internacional del Miss World 2021, el cual está celebrando su 70 aniversario.

El evento se llevará a cabo el 16 de diciembre del 2021 en el Coca Cola Music Hall, localizado en el Distrito de Convenciones en San Juan y será transmitido por Telemundo Puerto Rico.

Es la primera vez que la final de Miss World se celebra en un país hispanohablante y Puerto Rico ha sido galardonado con este gran honor.

“Es una gran oportunidad poder proyectar a Puerto Rico, especialmente en una transmisión en vivo a una audiencia de 2 billones de personas en más de 100 países donde se destacará a la Isla como destino turístico” dijo Stephanie Del Valle, Miss World 2016 y organizadora de la final del Miss World 2021.

En un esfuerzo conjunto con la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la final de Miss World2021 convertirá a la Isla en el centro de atención a nivel internacional, y se espera que elcertamen reactive la industria turística.

Aseguraron que Puerto Rico, como destino turístico recibirá una exposición en publicidad no pagada y aumento de reconocimiento cerca de $150 millones a

través de cobertura noticioso en televisión, plataformas digitales y reportajes impresos así como adquirir "branding" de destino para la isla.

Además, la final de Miss World 2021 generará aproximadamente 3,800 noches de hotel durante un mes entre las candidatas y el equipo de trabajo de Miss World mas 10,000 noches adicionales durante la última semana entre la fanaticada, familiares y tenedores de franquicia.

La presidenta y CEO del certamen, Julia Morley, delegó en Del Valle, a través de su fundación Reignite Puerto Rico, liderar las negociaciones para conseguir la sede, junto con la planificación del certamen 2021.

Reignite Puerto Rico fue creado para atraer eventos de impacto económico

para Puerto Rico y ayudar además en grandes causas sociales en nuestro país, se indicó.

Para Morley la competencia es un festival de empoderamiento de la mujer y su propósito principal es ayudar a grandes causas alrededor del mundo. Por eso el corazón de este concurso de belleza se conoce como “Beauty with a Purpose”. Del Valle ha sido la reina que más dinero ha recaudado durante su reinado para la fundación “Beauty with a Purpose” que representa Miss World Ltd. Luego de entregar su corona, la ex-reina fue contratada por dos años adicionales como la embajadora de “Beauty with a Purpose” de la organización. La beldad ha sido la única Miss World con esa distinción especial. Por esa experiencia, Del Valle se benefició de la oportunidad de adiestrarse en todo lo relacionado con la producción y realización del evento.

En los pasados 69 años sólo 15 latinas han logrado ganar este prestigioso certamen de belleza británico. Entre los países ganadores se encuentran Venezuela, país el cual ha ganado seis coronas; Puerto Rico, con dos, al igual que Perú y Argentina. La República Dominicana, Brasil y México han tenido una ganadora.

Para la final del Miss World 2021 y su 70 Aniversario serán invitadas todas las reinas previas. Se espera la participación de alrededor de 120 concursantes que estarán en Puerto Rico desde el 19 de noviembre al 17 de diciembre del 2021. Habrá seis mini competencias – talento, deportes, “Top Model”, multimedia, “Beauty with a Purpose” y debate cara a cara, que le darán a la ganadora de estos la oportunidad de entrar directamente al grupo de semifinalistas.

Sobre Miss World:

Miss World es el concurso de belleza más antiguo y más prestigioso a nivel internacional, creado en 1951. Este certamen anualmente selecciona a la mujer que mejor representa los valores de la organización. La ganadora del título se convierte en la imagen de la organización que apoya diferentes causas sociales y benéficas alrededor del mundo. La actual Miss World es Toni-Ann Singh de Jamaica. Ann-Singh es la reina desde 2019, ya que en el 2020 se pospuso el certamen a consecuencia de la pandemia del Covid-19. El concurso ha producido dos ganadoras de Puerto Rico con el título internacional, Lady Wilnelia Merced Forsyth, Miss World 1975 y Stephanie Del Valle, Miss World 2016.

