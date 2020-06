La precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz Soto catalogó el lunes, como “truco” de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, su firma al proyecto del Código Electoral.

“Desgraciadamente cuando uno no ha sido electo, como no ha sido electa la gobernadora Wanda Vázquez, uno no le tiene tanto respeto al poder del voto y a la herramienta del voto en una democracia. La gobernadora sabe que su gobierno no sirve y por lo tanto, está cambiando las reglas del juego para poder robarse las elecciones. El llamado al pueblo de Puerto Rico es que hagan de inmediato para ir a votar, que se inscriba, que tu voto sea una protesta, que tu voto sea un reclamo de que los gobernantes cumplan su palabra”, dijo Cruz Soto en conferencia de prensa.

“Ya vemos cómo empieza el fraude a operar”, dijo.

“Dos cosas son importantísimas de esta firma, número uno, la gobernadora no tiene palabra, que no lo firmaría si no había consenso, que no lo hay. Y dos, la gobernadora quiere ganar con trucos, lo que sabe que no va a ganar con votos”, añadió.

Mencionó que: “queda evidenciado el carácter de Wanda Vázquez, la que no le pide a la gente que no le envíen la información para no tener que investigar. La que persigue a adversarios políticos. La que le dice al país como jefa de fiscales que en este país se le fabrica un caso a cualquiera. Esa frase tiene una segunda parte, cuando se le fabrica un caso a cualquiera, se le ‘amapucha’ un caso a cualquiera. Y de eso ha dado ejemplo la gobernadora Wanda Vázquez. Es un día triste para la democracia, pero, ahora el país se tiene que volcar en votos, votos y más votos”.

A pesar de las objeciones de la mayoría de los líderes de la oposición política, la gobernadora Wanda Vazquez Garced convirtió en ley en la tarde del sábado el Código Electoral de Puerto Rico.

